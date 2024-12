Jednu dobu to bylo skoro zakázané slovo. Ani teď na něj v mnoha receptech nenarazíte. A když, tak ne ve sladkých. Jenže to je chyba. „Sádlo má na pečivo obrovský vliv a do sladkého rozhodně patří,“ říká v podcastu Eva Všetíčková. „Vůbec se ho nebojte.“

Možná vás nezarazí v receptu na housky nebo rohlíky. Jenže přidávat sádlo do vánočky? Není to skoro svatokrádež? „Jsem trochu alergická na to, když se říká, co a jak dělaly naše babičky. Jenže ony opravdu neměly k dispozici tolik másla a tak se sádlem pekly běžně,“ vysvětluje v poradně podcastu editorka časopisu Receptář a autorka kuchařek, Eva Všetíčková.

Vláčná a trvanlivá

Proč sádlo vůbec přidávat, když si dnes můžeme koupit máslo podle libosti? Protože nejde jen o ušetřené peníze. Sádlo sice na chuti vůbec nepoznáte, jenže má jiné kladné vlastnosti. „Má obrovský vliv na to, jak bude vánočka vláčná a taky jak dlouho vydrží,“ potvrzuje Eva Všetíčková. „Sádlové pečivo, i to kynuté, je totiž dobré klidně celý týden.“

Když to kyne

...patří tam sádlo, dalo by se říct. Je to totiž opravdu tak, že stejně jako houskám nebo vánočce prospěje sádlo jakémukoli kynutému těstu. Pokud se nechcete připravit třeba o máslovou nebo olivovou chuť, nebojte se ho zkombinovat s dalšími tuky – jen pozor na to, že je nemůžete na gramáž zaměňovat 1:1. Sádla je vždy asi o deset procent méně, než másla. A oleje naopak ještě méně. Zkuste ho každopádně třeba v buchtách, nebudete litovat.