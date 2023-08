PODCAST: Teď je čas vypěstovat si jahody ze šlahounů. Znáte tyto 3 triky?

„Teď je ten pravý čas namnožit si ze šlahounů jahody,“ říká Jana Bucharová v další epizodě podcastu iReceptář do ucha. Přinášíme vám 3 skvělé triky zkušených pěstitelů, které množení jahod usnadní a podpoří.

Co se sazeničkami jahodníků, až zapustí kořeny, a proč je právě na podzim dobré je namnožit? To všechno se dozvíte v podcastu přímo ZDE:

Narazili jste na skvělou odrůdu jahod, které krásně plodily? První dva tři roky nechte rostliny pěkně plodit, ale ty nejlepší si označte. Namnožit je prostřednictvím jejich šlahounů je pak skvělou šancí na ještě větší úrodu – díky šlahounům z mateřské rostliny budou nové rostlinky klony, tedy přesnými kopiemi těch, které jste si vybrali. Vy tak můžete donekonečna obnovovat své jahodové záhony.

Stačí využít šlahounů, které jahody vyrážejí a které se snaží zakořenit, aby z nich mohla vyrůst další rostlina. Na jednom šlahounu pak takových budoucích rostlin může být i víc za sebou.

1.trik – fólie a fén

Mnoho lidí pěstuje jahody na fólii. Půda se pod ní na jaře lépe prohřeje a zadrží se v ní víc vláhy. Když půdu pod fólií nejdříve nakupíte do hrůbků, tedy malých kopečků kolem rostlin, bude od nich lépe odtékat voda a vy se nebudete muset bát plísně.

Jenže když začnou vyrážet z jahod výhonky, nikomu se nechce ve fólii složitě vystřihávat otvory, do kterých se šlahouny připevní. Pokud ale máte po ruce opalovací pistoli nebo fén, problém je vyřešen: stačí nad místem, kam chcete šlahoun přisadit, pustit přístroj, horký vzduch brzy udělá své. Střih nůžkami by se mohl dál rozšiřovat, až by se fólie rozdělila, ale takto vypálené kulaté díry budou mít pevnější okraje, takže se otvor nezvětší.

Udělejte místo novým rostlinkám pomocí fénu. Zdroj: shutterstock.com

2.trik – kancelářská spona, aby neutíkaly

Dlouhé šlahouny jsou lehké, takže se budou zvedat s každým větříkem. Bude pak mnohem složitější přimět je zakořenit, ať už v otvoru ve fólii, volně v záhoně nebo v malých květináčích, které kolem rostliny postavíte. Díky jedné maličkosti ale zůstanou hezky na místě: stačí použít vlásenku ve tvaru písmene U, rozloženou kancelářskou sponku, sponku na vázání věnců nebo sponku ze železářství. Nebo si ohněte silnější drát do protáhlého „u“ a šlahoun jím do zeminy přivepevněte.

květináč pro nové rostlinky Zdroj: shutterstock.com

3. trik – ochraňte sazeničky před plísní i mravenci

Nemusíte sahat po nákladné a leckdy nepřátelské chemii, stačí zabrousit do kuchyně, kde máte hned dva skryté poklady – skořici a hřebíček. O skořici se už dříve vědělo, že má schopnost chránit rostliny před plísní šedou, ale třeba i před mravenci. Podle nejnovější studie je skořice skutečně v boji proti mikroorganismům účinná, ale ještě lépe je na tom hřebíček.

Skořice a hřebíček ochrání mladé jahodníky před plísní. Zdroj: shutterstock.com

Takže až jahodové výběžky zakoření a vy je odříznete od mateřské rostliny, obalte výhonek s řezem v mleté skořici či hřebíčku, čímže je uchráníte před infekcí a škůdci.

