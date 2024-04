Bude to jen pár měsíců a vykouknou na vás zpod temně zelených listů. Větší i malé, krásně červené, už od pohledu sladké. Vlastní jahody. Jenže co v případě, že jste jahodiště založili právě teď? „Šanci na pořádnou úrodu máte, ale musíte se o jahody správně postarat,“ upozorňuje v naší poradně Jana Bucharová.

Poradnu s Janou Bucharovou si poslechnete přímo TADY:

Nechytily se sazenice jahod, které jste sázeli loni na podzim? Nebo jste zkrátka přeskupili složení záhonů a teď sázíte první vlastní jahody? Pak už vám možná pár škarohlídů vysvětlilo, ať se letos na úrodu ještě netěšíte. „Je pravda, že jahody z jarní výsadby budou plodit méně, než z té podzimní, nejdoporučovanější,“ říká odbornice. „Se správným přístupem se ale i tak dočkáte pěkné sklizně.“ A má to ještě jednu výhodu. Zatímco na podzim sazené byste přesazovali dřív, ty letošní doporučuje odbornice nechat na stejném místě klidně ještě dva roky.

close info Ground Picture / Shutterstock zoom_in Jarní výsadba není problém, vyžaduje ale víc péče.

Vše, co potřebují

Začít byste rozhodně měli tím, že jahodám připravíte pořádný základ. Nic nezkazíte, pokud koupíte substrát určený přímo pro ně, protože bude ideálně lehký a obsahuje hnojivo, které je pro ně ideální, v množství, jaké potřebují. Jen si dejte pozor, aby byl substrát určený opravdu i pro sadbu.

close info ROMAN DZIUBALO / Shutterstock zoom_in S vysazením sazenic po nákupu neotálejte a dopřejte jim dobrý substrát i hnojivo.

Až pořádně zakoření, nebojte se je hned začít přihnojovat. Tedy alespoň v případě, že vám jde právě o letošní sklizeň. Jana Bucharová má v tomhle případě jasného favorita. „Zkvašené slepičince jsou to nejlepší, co můžete pro jahody udělat. Podpoří totiž růst i násadu plodů.“

Hnojivo si samozřejmě můžete vyrobit vlastní. Ale komu by se nechtělo s páchnoucí hmotou pracovat, koupí je snadno už připravené ve specializovaném obchodě nebo hobbymarketu.

Pořádná zálivka

Pro to, aby se sazenice pořádně rozkořenily, je ale důležitá ještě další věc. A to pořádná zálivka. „Jahody opravdu nutně potřebují, než se ujmou, zalévat klidně každý den. Díky tomu půjdou kořeny pěkně do hloubky a dokážou nadzemní část správně vyživit,“ vysvětluje Jana Bucharová.

close info Happy_food_photo / Shutterstock zoom_in Až se sazenice ujmou a začnou kvést, zamulčujte je slámou. Zemina nebude vysychat a pohodlnější bude i sklizeň.

Sázka na jistotu

Co ještě hodně pomůže s letošní úrodou? Správný výběr sazenic. „Hledejte ty, které jsou označené jako frigo sadba,“ říká odbornice. „Sice nemají velkou nadzemní část a na první pohled tak mohou vypadat nepoužitelně, ale o to mohutnější mají kořenový systém a nahoře to brzy doženou.“ I o ně ale musíte dobře pečovat. Vysaďte je rychle po nákupu, zalévejte a hnoje. A pak už se jen těšte na sklizeň.