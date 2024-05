close info sadecestock / Shutterstock

Tereza Pavcová 17. 5. 2024 clock 2 minuty

Cože? Tolik za jednu obyčejnou okurku? Taky máte pocit, že ačkoli zdražilo všechno, u zeleniny a ovoce jako by ceny vyletěly až do nebe. A to i v sezoně. O důvod víc, proč si vitaminy vypěstovat sami. S radami naší odbornice bude navíc úroda bohatá i šťavnatá. „Okurky mají tu výhodu, že při sklizni nečekáme na úplnou zralost,“ vysvětluje v podcastu Jana Bucharová.

Naši poradnu nejen o okurkách najdete TADY: Nejdřív až horké jaro, pak prudké ochlazení. V podobném počasí je zahrádkáře podobně zmatený jako příroda a ani se nenadějete a je tu květen a vy nevíte, jestli už sít nebo ne. A na co je vlastně už pozdě? „Okurky se nemusíte bát zasadit klidně i koncem května,“ radí odbornice. „Obecně klíčí a rostou velmi rychle a díky teplému počasí porostou ještě rychleji.“ Jak se tedy dočkat opravdu bohaté úrody? Zkuste pár následujících triků. Jisté setí pokud okurky sejete přímo do záhonu, pak si pojistěte, že neskončíte jen s pár rostlinami. „Do jednoho důlku dejte raději víc semen vedle sebe, abyste měli jistotu, že vyrostou. Později je můžete vždy protrhat.“ close info FotoDuets / Shutterstock zoom_in Do důlku nebo na jedno místo řádku dejte vedle sebe víc semen. Postavte oporu Opora, nejčastěji v podobě sítě nebo hustého laťkoví, má pro okurky jedině výhody. „Na síti lépe rostou a také je neohrožují choroby,“ říká Jana Bucharová. A co víc, z opory se lépe sklízejí, protože plody jednoduše snáz najdete a utrhnete. Postavte ji proto včas, ať se můžou rostliny pěkně pnout. close info Joe Kuis / Shutterstock zoom_in Na opoře okurky lépe rostou a snáz se sklidí. Střihejte Asi víte, že rajčatům se mají vylamovat pavětvičky, postranní výhony, které rostlinu vysilují. „Podobný trik ale můžete použít i u okurek a poslat tím víc síly do hlavní hlavní větve, která plodí nejvíc,“ říká odbornice. Nebojte se proto vzít nůžky a větve, které rostou příliš bokem a zdají se být nanicovaté, bez milosti odstřihněte. První okurky díky tomu najdete dřív. Sklízejte brzy Když sklidíte úplně zralé okurky, budou plné semen, ale moc si na nich nepochutnáte. Což zase nahrává pozdějšímu setí. „Klidně sklízejte opravdu malé a křupavé okurčičky, jsou vynikající,“ doporučuje Jana Bucharová. A na semínka si nechte pro příští rok klidně dozrát jen jednu nebo dvě. close info photoDiod / Shutterstock zoom_in Nebojte se sklízet malinké okurky. Jsou křehké a moc dobré. Související články close Podcasty Zahrada potřebuje nejrůznější živiny. Bez těchto substrátů se správný zahradník neobejde close Podcasty Výsev salátu: Tyto druhy jsou pro toto období nejvhodnější a vynikají skvělou chutí

tag Okurka Rostliny Záhon

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X email_fill Email link Kopírovat close Zavřít