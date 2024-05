Viděli jste to už někdy? Sazenička rajčete, která na půdě spíš leží než pěkně stála, možná má dokonce odlomené spodní listy. Možná si pomyslíte něco o matlovi a kozlovi zahradníkem. Jenže tenhle pěstitel dobře ví, co dělá. „Tenhle starý a osvědčený zahrádkářský trik se rozhodně vyplatí zopakovat,“ říká v podcastu naše odbornice Jana Bucharová.

Poradnu týkající se nejen šikmého sázení rajčat si přehrajte TADY:

Není na tom nic těžkého a tak se to možná může zdát jako zbytečná práce. Místo rovné jamky přímo dolů vyhloubíte spíš šikmou brázdu, do ní dáte sazeničku a tu pak zahrnete. Jenže ti, kdo takhle rajčata sázejí, dobře vědí, proč.

„Rajčatům nedělá dobře studená půda, která ještě zjara může ve větších hloubkách být, a když je zasadíte našikmo, budou pěkně v teplé zemině,“ vysvětluje Jana Bucharová. A vyplatí se jejich růst podpořit ještě pár triky.

close info Marina Lohrbach / Shutterstock zoom_in Sazenice rajčat mají rády teplo a když kořen položíte šikmo, dotane se ho k němu víc.

Nebojte se trhat

První klíčový okamžik přijde, když se chystáte sazeničku připravit na přesazení do záhonu. „Nebojte se ji do zeminy zanořit víc, než byla v květináči,“ říká odbornice. Někdy se z toho důvodu i ulamují nejspodnější listy, aby se zbytečně nenořily do hlíny a nehnily.

Čím hlouběji sazenice bude, tím větší bude šance na vypuštění postranních kořínků a to jí jen prospěje.

close info encierro / Shutterstock zoom_in Nebojte se otrhat nejspodnější listy, aby neležely na zemině.

Podpořte kořeny

Pro dobrý růst i úrodu rajčat, stejně jako jiných rostlin, je důležitý velký a kvalitní kořenový bal. Bez něj nemá rajče dost příležitostí se vyživit a úroda nikdy nebude dobrá.

„Rajče navíc vypouští takzvané adventivní kořínky, malé výrůstky, kterých si všimnete na stonku, pokud jsou ve větším vlhku,“ popisuje Jana Bucharová. „Z nich mohou v zemině vyrazit opravdové kořeny a posílit kořenový bal.“

A je to i jeden z důvodů šikmého sázení . Jednoduše tak podpoříte pěkně zakořenění.

close info eugenegur / Shutterstock zoom_in Čím větší a kvalitnější kořenový bal, tím lepší úroda.

Přitopte jim

V posledních teplých jarech by to možná ani nebylo potřeba. Pokud ale chcete rajčata ještě o něco víc podpořit, zakryjte zeminu po sázení zeleným mulčem. Třeba posekanými kopřivami nebo trávou.

Ty totiž dokážou zeminu ještě o trochu prohřát a až se postupně rozloží, navíc záhon pod sebou pohnojí. Když k tomu později přidáte pár zálivek kopřivovou jíchou, můžete se už jen těšit na záplavu šťavnatých plodů.