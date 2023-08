Podcast: Nepečený skládaný dort: Jen ze 4 surovin a do 10 minut na stole

Ze spíže se na vás smějí první letošní marmelády a možná si už teď plánujete, co s nimi. Proč ale čekat až na zimu? Zvlášť když chcete vyzkoušet, jak se povedla ta nová meruňková. Připravte si s námi jednoduchý skládaný moučník a můžete to zjistit ještě dnes odpoledne. Zavařeniny pro přípravu dezertů ostatně používá i Monika Kořínková z Monamy, kde nejen vaří vynikající marmelády, ale taky pečou zákusky a rovnou je prodávají v pardubickém bistru.

Tropické teploty jsou pryč, ale prázdninový režim nezmizel. Vařit se vám nechce, natožpak ještě péct? Nevadí. Ten nejjednodušší moučník na světě připravíte za pár minut, použijete do něj první letošní marmelády a potěšíte klidně celou rodinu. Navíc ho můžete podávat hned, nebo nechat v lednici rozležet do druhého dne. Pak bude ještě lepší.

Skládaný dortík připravte do jedné mísy nebo naskládejte po porcích do mističek či sklenic. Bude vypadat ještě lépe.

Moučník jako skládačka

V posledních letech se skládané moučníky z českých kuchyní trochu vytratily. Přitom to není nic nového. Dělaly je už naše babičky, protože dobře věděly, že takový moučník je nejen skvělý a rychle hotový, ale navíc může působit dokonale slavnostně. A má ještě jednu velkou výhodu. Připravíte ho snadno do veliké mísy nebo formy. Ale stejně tak můžete každému naskládat jeho vlastní mističku nebo dokonce skleničku. Šampusku, stejně jako zavařovací.

Pevné piškotové dno

Dolů patří základ dezertu, a to nejlépe piškot. I to je ale dost široký pojem, jednoduše proto, že nabízí spoustu možností. Mísu můžete vyskládat cukrářskými nebo dětskými piškoty. Ale pokud vám zbyly třeba odřezky z dortu (já je pro tenhle účel odkládám do mrazáku), naskládejte na dno právě je.

Další možností jou třeba podrcené pusinky nebo vytvořte základ podobný cheesecaku: v zip-lock sáčku podřťte válečkem libovolné sušenky bez náplně, promíchejte je s trochou rozpuštěného másla nebo kokosového oleje a pak natlačte na dno mísy či mističek.

Korpus zvlhčete třeba džemem

Zatím to zní sice dobře, ale suše? Ano, dno moučníku je potřeba zvlhčit. V tu chvíli přichází ke slovu oblíbená zavařenina. Jednoduše ji na piškot natřete nebo nakapejte lžičkou. Jestli ji nemáte, pomozte si třeba sirupem, nejlépe domácím. A pokud připravujete moučník jen pro dospělé, nebojte se do zavařeniny přidat trošku alkoholu. Jahodová s amaretem? Nebo meruňková s meruňkovicí? Hotové blaho!

Sušenky, piškoty nebo zbylý korpus. Jako základ moučníku můžete použít to, co je zrovna po ruce.

Lahodný střed

Na piškot navršte ovoce. Jaké? Takové, které bude ladit s marmeládou. Může být čerstvé, v zimě nebo při nedostatku zásob ale klidně použijte dobře okapané ovoce z kompotu. Hodí se meruňky, jahody nebo maliny, stejně jako jablka, hrušky nebo třešně. Že zrovna nemáte ani jedno? Ovoce můžete i vynechat. Jen o trošku navyšte vrstvu marmelády, případně ji doplňte pudinkem nebo krémem. Dezert bude o trochu nižší, ale o nic méně dobrý.

Nahoru přijde pořádná porce šlehačky. A klidně i přísady, které jste použili uvnitř moučníku.

Nadýchaný vršek

Co patří nahoru? Samozřejmě vyšlehaná šlehačka! Bez ní by skládaný dezert úplně ztratil své kouzlo. Zkuste ji ale protentokrát ještě vylepšit. Podle druhu piškotů a ovoce přidejte na 1 kelímek ½ lžičky mleté vanilky nebo 1 lžičku mleté skořice, osladit ji můžete třeba 1 lžící javorového sirupu. Nebo ji, pěkně jako v tradiční cukrárně, shora poprašte hoblinkami čokolády.

Namísto šlehačky zakysaná smetana nebo tvaroh

Jediná špatná zpráva? Šlehačku předem nepřipravíte, musíte ji ušlehat až těsně před podáváním dezertu. Pokud vám to ale nevyhovuje, nebo si třeba chcete vzít dezert někam s sebou, nebojte se šlehačku nahradit zakysanou smetanou ušlehanou s tvarohem nebo šlehačkou ušlehanou s dvojnásobným množstvím mascarpone. Taková vrstva vydrží déle a potěší vás třeba na pikniku. To kdyby se počasí zase umoudřilo.

