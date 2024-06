Najdete nádhernou jahodu, jen ji strčit do pusy. Skloníte se k ní, utrhnete ji a z druhé strany, kde zeje díra jak hrom, si to vypochoduje pěkně velký škvor. Nejradši byste ho rozmáčkli a všechny jeho kamarády taky, jen kdyby nebyli tak hbití. Jenže to by byla chyba. „Moc se to neví, ale škvoři jsou v zahradě velcí pomocníci,“ říká v poradně našeho podcastu odbornice Jana Bucharová.

Epizodu nejen o tom, proč mít na zahradě škvory, si přehrajte přímo TADY:

„Když spíš venku, vezmi si čepici. Jinak ti do ucha vleze uchavec a prokousne ti bubínek!“ Třeba vás před nimi doma strašili. Neber je do ruky, štípnou tě. Navíc je občas přistihnete, jak vylezou třeba právě z jahody nebo šťavnatého jablka. A možná jste se někde dokonce dočetli, že patří mezi zahradní škůdce! To byste ale byli od pravdy hodně daleko. Škvoři zahradě prospívají a jestli je v ní nemáte, rychle je zkuste alespoň trochu přilákat.

Rohatí společníci

Můžou vás vylekat, když vám třeba na záhoně přeběhnou přes ruku. Pro člověka jsou ale škvoři absolutně neškodní. A úzké skuliny milují (odtud možná ta pověra o uších), jenže ty chladné. Do teplého ucha by nikdy nezalezli.

Někdy se říká, že škodí, protože jsou všežravci. Před vaším ovocem a zeleninou ale dávají jasnou přednost masu a pokud je najdete ve zralých plodech, bude to spíš tím, že tam v už vykousané dutině požírají vajíčka nějakého opravdu škodlivého hmyzu. Nebo loví mravence.

close info Tomasz Klejdysz / Shutterstock zoom_in Krom mšic nepohrdnou škvoři ani sviluškami a dalším drobným hmyzem.

Bič na mšice

Co škvoři opravdu milují, a za co je budete milovat i vy, jsou mšice. Přes den jako by se nic nedělo, ale opravdová smršť přijde v noci. Jediný dospělý škvor jich spořádá za noc i stovku a jejich rodinka tak dokáže ochránit třeba růžový záhon. Mšicemi, ale taky sviluškami, vlnatkami a jiným drobným hmyzem a jeho vajíčky, se totiž rádi cpou nejen dospělí škvoři, ale taky jejich larvy.

close info gibleho / Shutetrstock.com zoom_in Jednoduché domky pro škvory, kteří nám pomáhají likvidací mšic

Postavte jim sídlo



Jak už bylo řečeno, škvoři mají rádi úzká a taky vlhká místa, kam si mohou přes den v klidu zalézt. Můžete jim vyhradit místo v hmyzím hotelu, ale ještě lépe uděláte, když vytvoříte domeček přímo pro ně. Nejlépe k tomu slouží obrácený terakotový květináč, který naplníte senem nebo slámou a zajistíte pletivem tak, aby výplň nevypadávala. „Domečky umístěte na tyčkách přímo do záhonu, který chcete chránit,“ radí naše odbornice. Takto to nebudou mít za potravu daleko. A až jeden záhon „vyčistí“? Pak domečky jen přesunete tam, kde vás mšice zrovna trápí nebo by trápit mohly. A necháte škvory, ať se o ně postarají za vás.