Napsat nebo zavolat? Odborník radí, jak se rozhodnout.

close info Dmitri Disterheft / Shutterstock

Tereza Pavcová 11. 10. 2024 clock 3 minuty

„Když on mi to ani nezavolal!“ Nespokojená reakce s výtkou. Třeba proto, že jste někoho pozvali na narozeniny a on vám jen smskou odpověděl, že nepřijde. I odpovídání po telefonu má svá pravidla a hodí se je znát. „Na zmeškané hovory, například, vždy voláme zpět,“ říká jasně lektor etikety Daniel Šmíd.

Podcast o moderní etiketě najdete TADY: Stává se to v pracovní konverzaci, stejně jako pokud jde o nějaké rodinné záležitosti. Někdo vám volal, ale vám se zpátky volat nechce. Nebo zrovna nemůžete. Nebylo by lepší třeba napsat zprávu? Někdy ano a někdy zase ne. Se znalostí pravidel moderní etikety budete váhat jen v pár situacích. Zmeškaný hovor Musíte vlastně volat zpět? Nestačí počkat, až ten druhý zavolá znovu? „Vlastně to znamená, že vás někdo žádá – chci s tebou, nebo vámi, mluvit. Pak je vaší povinností zavolat zpátky,“ objasňuje lektor etikety a vhodného odívání a také autor knihy Etiketa domácí, Daniel Šmíd. Nikdy nemůžete vědět, kdo anebo proč vám volá. A tak je vaší povinností ozvat se zpátky. close info TY Lim / Shutterstock zoom_in Na zmeškané číslo vždy zavolejte. Nikdy nevíte, jestli blízkému třeba neukradli mobil. Zavolejte později? Trochu jiná je situace, pokud jste třeba zrovna na delším pracovním jednání nebo třeba v zahraničí. Pak klidně zprávou odpovězte, ať jde o známé číslo nebo neznámé. Jednoduše napište, že to právě nejde, případně stručně uveďte proč, a přidejte i dobu nebo datum, kdy budete znovu k zastižení. Prosté - zavolejte později - je ale spíš nevhodné a určitě nestačí. Pokud jde o něco nového nebo akutního, volající pravděpodobně odpoví a můžete alespoň část řešit po zprávách, pokud ne, zavoláte si poté. A pak už je vlastně jedno, kdo z vás bude první. close info TippaPatt / Shutterstock zoom_in Na zprávu klidně odpovězte zase zprávou. Poslaná zpráva Přišla vám zpráva s nějakým „požadavkem“? Pak platí, že na ni můžete stejně odpovědět. A je vlastně jedno, jestli je to zpráva sms nebo dorazila některým jiným komunikačním kanálem. Pravděpodobné je i to, že člověk, který zprávu poslal, čeká podobnou odpověď a nevyžaduje, abyste mu volali. close info Ilona Kozhevnikova / Shutterstock zoom_in Přišla emotivní sms? Klidně zavolejte. Jsou v tom emoce Existuje ale ještě jiný případ a to jsou zprávy, které obsahují nebo vyvolají nějaké emoce. Něco se stalo, ať pozitivního nebo negativního. „Pak je na místě, když odesilateli zavoláte. Jen málokdo z nás totiž dovede emoce správně vyjádřit textem a pak je někdy lepší zavolat,“ vysvětluje Daniel Šmíd. Související články close Podcasty Rozvod: Odbornice prozradila, jak zvládnout náročné období a neztratit se v emocích close Podcasty O velikosti stromu rozhoduje údaj, o kterém většina Čechů neví. Sledujte tohle Poukazuje ale na jednu výjimku. „Tou jsou oznámení o úmrtí. Pokud to není někdo z nejbližších, není vhodné reagovat telefonátem. U těch nejbližších zavolejte, v ostatních případech raději ne, ale ani nepište textovou zprávu, to určitě nedoporučuji.“ Místo toho je podle něj vhodnější stará dobrá klasika – tedy kondolenční dopis. Duchové? Nepřípustní! Už jste někdy slyšeli termín ghosting? Doslova znamená, že ze sebe někdo dělá ducha, i když dříve bychom asi řekli, že se nechá zapírat. Nereaguje na vaše zprávy ani volání, zkrátka předstírá, že se s ním vůbec nepokoušíte zkontaktovat. close info DimaBerlin / Shutterstock zoom_in Zapírat se opravdu není fér ani slušné. Může se to dít jak v osobním tak pracovním životě – třeba když vám někdo nechce zaplatit za práci, kterou jste pro něj odvedli. „Dáváme tím najevo vlastně ignoraci vůči tomu člověku a jako takové je to zcela proti mobilní etiketě,“ uzavírá odborník.Takže to zkrátka nedělejte a ani netolerujte. Duchy ať si ostatní schovají do hororů.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články