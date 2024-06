Utržené vazy z lyžování. Vyhřezlá plotýnka ze zvedání moc těžkých závaží. Zápal plic z plavání v příliš chladném počasí. Třeba si sami vzpomenete na další. „Nevhodných pohybů je hodně, ale záleží pokaždé na více faktorech,“ říká v našem podcastu trenér Václav Rázl.

Epizodu nejen o zdravém pohybu si přehrajte přímo TADY:

Říkává se sportem ku zdraví. Jenže, každý z nás zná někoho, kdo si při sportu ke zdraví rozhodně nepomohl. A z výčtu nahoře by se dalo snadno říct, že tělo ničí každý sport. Do určité míry je to i pravda. Ve skutečnosti totiž vůbec nezáleží na konkrétním sportu, ale na tom, jak se mu věnujete.

close info Daxiao Productions / Shutterstock zoom_in Zničit zdraví si můžete při každém sportu.

Znát své hranice

Co jsou tedy ty důležité faktory? Rozhodně intenzita, pravidelnost a s nimi související informovanost o tom, co děláte. Jestli třicet let jezdíte sportovně každý den nebo týden na kole, asi už nejspíš víte, jak se máte chránit, co zvládnete, a co vám nedělá dobře.

Když si ale vyjedete jednou po třiceti letech, docela se vyplatí nejen obnovit vybavení, ale taky rozumně přizpůsobit trasu a třeba si nechat poradit od někoho zkušenějšího.

close info Lucky Business / Shutterstock zoom_in Trenéra si pečlivě vyberte. Dejte na reference i vzdělání.

Není trenér jako trenér

Obezřetní byste ale měli být i v případě, že se do jakéhokoli cvičení nebo sportu rozhodnete pustit pod odborným dohledem. Právě odbornost je totiž tím, co by vás mělo zajímat v první řadě.

Dejte na doporučení přátel nebo i jiné reference, hledejte diplomy a osvědčení, podívejte se po člověku, který se zabývá přímo tím, co vás trápí. „Když máte špatné vedení, může být klidně nezdravá třeba jóga,“ říká Václav Rázl. „Stačí, aby vás někdo nutil jít až do krajních poloh, když nemůžete, a zranění může přijít raz dva.“

close info oneinchpunch / Shutterstock zoom_in Ve špatné kondici a pod špatným vedením může být nezdravá i jóga.

Každý podle svého zdraví

Seznam nevhodných pohybových aktivit samozřejmě narůstá, pokud na tom nejste zdravotně úplně v pořádku. S tím, co přesně můžete a nesmíte, vám nejlépe poradí lékař nebo fyziotrapeut.

Pořád ale platí, že při naprosté většině onemocnění je mnohem lepší alespoň nějaký pohyb, než žádný. Proto si najděte sport nebo cvičení, které vás baví, a nenechte se odradit počátečními nezdary. „Vnímejte svoje tělo a nechte se jím vést,“ doporučuje na závěr trenér.