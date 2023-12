Dopřejete si kapra se salátem nebo raději experimentujete? A víte, co o Vánocích jedly vaše babičky? „Štědrovečerní pokrmy byly typické tím, že se pořád držely krajové zvyklosti,“ popisuje Kristina Šemberová v našem podcastu o Vánocích za první republiky.

Právě První republika je totiž možná posledním obdobím, kdy bývalo na štědrovečerních tabulích to, co celá staletí předtím. Obzvlášť na venkově a v chudších oblastech. V Čechách se hojně jedl houbový kuba v různých obměnách, na Valašsku to byly třeba pohankové kaše, na Hané uzená polévka s houbami, v rybníkářských krajích kapr načerno. Nejrozmanitější byly možná právě polévky, stejně často byste našli rybí jako hrachovou, bramborovou, houbovou nebo zelňačku. Obvyklá byla i muzika, tedy kaše ze sušeného ovoce (recept na ni najdete třeba ve vánočním čísle Receptáře). Chody byly chudší, ale o to víc se jich na stole vystřídalo. Tradičně pět až sedm, včetně vánočky nebo štoly.



close info Richard Semik zoom_in Salát s kaprem? Klidně jste si na něm mohli pochutnat už před sto lety.

„Už tehdy ale začala převládat dnešní štědrovečerní klasika a především v městech se tak na stole objevila rybí polévka, bramborový salát hodně podobný tomu dnešnímu a kapr – smažený, na černo nebo třeba v rosolu,“ popisuje autorka projektu Retrovaření, kde zkoumá nejen prvorepublikové recepty. „A následoval dort nebo třeba jablečný závin, protože dezert zkrátka ke slavnostní tabuli patřil.“



Francouzská inspirace

Po první světové válce se tehdejší představitelé státu snažili všemi možnými cestami odklonit od rakouského dědictví. A změna přišla i v kuchyni. Tam, kde dřív restaurace nabízely květovou špičku, se začaly objevovat francouzské speciality. A právě tak se nejspíš dostaly do českého vánočního menu šneci. To ale neznamená, že by se předtím v Čechách nejedli. V legendární kuchařce Magdaleny Dobromily Rettigové je receptů na ně hned několik. „Jen jim typicky francouzské bylinkové máslo dodalo trochu větší šmrnc,“ směje se Kristina Šemberová. Dnes je občas před Vánoci koupíte hotové, už nadité na tácku. Pokud si ale chcete projít receptem od začátku, tady je.



close info barmalini zoom_in Dostat šneka z ulity může být náročné. Kdo si nechce zašpinit ruce, vsadí na speciální kleštičky.

Šneci po burgundsku

Pokud byste chtěli začít opravdu od začátku, bude vás čekat několik dní práce, nakládání, vyplavování slizu, solné koupele a podobně. Postup určitě najdete jinde na internetu. Povolená varianta ale je, koupit si šneky předvařené. I tak s nimi budete mít práce dost.

Nejprve uvažte 200 g předvařených šneků v 1 litru vývaru se zelenými bylinkami. Nejlepší je směs tymiánu, bobkového listu a majoránky, které můžete svázat do mušelínového sáčku. Než vychladnou, smíchejte 170 změklého másla s 2 nadrobno nakrájenými šalotkami, 4 prolisovanými stroužky česneku, solí, několika strouhnutími muškátového oříšku a 50 g sekané petrželky. Do ulit dejte trochu másla, pak vložte zpátky šneka a pak opět máslo. Každou ulitu posypejte trochou strouhanky (i ta může být smíchaná s bylinkami) a zapečte v troubě asi 7 minut na 180 °C. Podávejte teplé, nejlépe s bagetou nebo opečeným toastem.