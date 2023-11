close info profimedia.cz

17. 11. 2023

Teď je ten pravý čas pro sklízení zapomenuté, ale báječné zeleniny, která má řadu pozotovních účinků na zdraví. Která to je? A vyplatí se teď zakládat kompost nebo sázet narcisy? To se dozvíte v podcatsu iReceptář do ucha.

Jsou z Ameriky, ale brambory to nejsou

Tato nenáročná plodina se pěstuje podobně jako brambory a do Evropy se dostala i stejnou cestou, ale na rozdíl od brambor ji můžou s klidným svědomím jíst i cukrovkáři.

Obsahuje totiž inulin, tedy vlákninu, která snižuje obsah krevního cukru.

Hlízy mají specifickou chuť a vůni Ženy nad 50 by neměly váhat

Menopauza s sebou nese řadu nepříjemných příznaků. Lépe se snáší ženám, které mají zdravou váhu, dostatek pohybu a které se na život dívají z pozitivní stránky. Některé studie říkají, že inulin může přispívat k hormonální rovnováze a zlepšovat příznaky jako například návaly horka nebo výkyvy nálady.

V rozumné míře

Nic se nesmí přehánět – tato plodina může právě díky obsaženému inulinu vyvolávat průjem, proto není radno jí jíst nějaké extrémně velké množství. A omezení je lepší se držet i při jejím pěstování – pod zemí se šíří do okolí velmi rychle, brzy zaplevelí celou zahradu. Ovšem nejen vaši, ale i tu sousedovu. Proto je lepší ji pěstovat v kontejneru.

close info profimedia.cz zoom_in Použití v kuchyni má podobné jako brambory nebo kedlubny Zázračné hlízy

Tato rostlina, tedy slunečnice topinambur, židovská brambora, jeruzalémský artyčok či latinsky Helianthus tuberosus toho k prospívání nepotřebuje moc – půda jí vyhovuje provzdušněná, spíš kyselá a neutrální. Hlízy se sklízejí na podzim, kdy horní část rostliny začne vadnout.

vaří se podobně jako brambory, mají jedinečnou chuť, která ovšem nemusí vyhovovat každému. V každém případě stojí za vyzkoušení!

