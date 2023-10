close info Shutterstock.com

Tereza Pavcová 10. 10. 2023 11:00 clock 3 minuty video

Začíná foukat a možná přemýšlíte, jestli není čas podívat se do okapů a provést údržbu. „Dokud je listí na stromech, počkejte,“ říká v podcastu Jan Kopřiva. Až pak vytáhněte oblíbený smetáček a žebřík a pusťte se do práce. Nebo byste to letos chtěli zkusit jinak? Řešení je hned několik!

Náš podcastový rozhovor nejen o zazimování si přehrajte právě TADY: Čistíte okapy až ve chvíli, kdy si všimnete, že z nich trčí větvičky a zbytky listí? Jenže to je většinou už pozdě. Na jaře to tolik nevadí, žlaby začnou maximálně přetékat bokem (i když ani to asi nechcete). Jenže přes zimu, kdy v nich voda postupně mrzne a zase taje, může dojít k nenávratnému poničení materiálu a příště je tak budete možná místo čištění rovnou měnit za nové. close info Shutterstock.com zoom_in Větvičky, listí a k tomu ještě špína, která se běžně usazuje na střeše a spláchne ji déšť. Okapy se pak ucpou raz dva. Minimum je proto dvakrát ročně. Po zimě, když roztaje sníh a před zimou, když spadá listí. „Nespěchejte a opravdu počkejte, až stromy opadají,“ radí Jan Kopřiva. „Kdyby pak totiž v okapech zůstal tento organický materiál, začne do něj pršet, v zimě zmrzne, ucpe je a okapy by pak nesloužily.“ S okapy pomohou speciální nástroje Způsobů je mnoho. Kdo má jen malou chatu nebo spíš malou střechu, nejspíš čistí ručně. Postaru se smetáčkem a lopatkou. Když se ale vypravíte do železářství nebo hobbymarketu, najdete i speciální nástroje na čištění okapů. „Dnes je dost různých košťátek a škrabek i na teleskopických tyčích, s nimiž můžete čistit a práci vám ulehčí,“ doporučuje Jan Kopřiva. Po čištění pak okapy propláchněte silným proudem vody. Ještě vychytanější je pak robotizované čištění. Malý čistič, který trochu připomíná vysavač, nasadíte na vhodném místě do okapu a pak ho necháte práci provést samostatně. Není sice úplně levný, ale kdo má velký dům nebo se hodně bojí výšek a nechce tak často volat profesionální čističe, tomu se jeho nákup vyplatí. close info Shutterstock.com zoom_in Vyčištěné okapy pak ještě propláchněte hadicí nebo rovnou vapkou. Jak často kontrolovat okapy? Odborníci říkají, že pokud bydlíte třeba v sadu nebo zkrátka mezi velkým množstvím listnatých stromů, měli byste se na okapy podívat častěji. Jenže komu se chce lézt na střechu, když nemusí? Ještě lepší tak nakonec je zamezit, aby se listí do okapů vůbec dostalo. Jak? Podívejte se na video. Zdroj: Youtube Jednoduchý trik s mřížkou Jednoduchou plastovou mřížku - zachycovač spadaného listí - už dnes běžně koupíte i u nás a můžete ji nainstalovat na většinu okapů. Nepředstavuje sice stoprocentní ochranu, ale můžete si být jistí, že díky ní se v okapech nebudou tvořit velké nánosy listí a větviček, které by pak v zimě přemrzaly. Zakrytá místa je pak dobré občas kontrolovat, stejně jako stav mřížky, i tak ale okap udržíte průchozí a ještě si ušetříte práci. Související články close Podcasty Podcast: Nekupujte rašelinu! Zahradníci z Anglie umí vyrobit zadarmo něco mnohem lepšího close Podcasty PODCAST: Jak poznat, že jsou dýně zralé? Vydrží vám do jara, zásadní je jejich stopka prozeny.cz, geomall.cz

tag Okap

