Antibiotika jsou tak trochu zázrak. Pomáhají tělu zotavit se z infekcí, která po staletí nedokázalo přemoct, a když vám je lékař předepíše, nejspíš dobře ví, proč to dělá. Aby vás ale opravdu mohla zbavit nemoci, je důležité dát jim k tomu správný prostor.

Užívání léků, které slouží sotva osmdesát let, vlastně není nijak složité. Vzít si tabletku, nejlépe před jídlem, zapít, možná v meziintervalu přidat probiotika, a tak pořád dokola. Chyb, které přitom ale dokážeme udělat, je překvapivě hodně. A snižují pak účinnost tohohle zázraku medicíny. Které jsou ty nejčastější?

Zbytečné chyby snižují účinnost antibiotik a zvyšují riziko rozvoje rezistence bakterií.

Tohle už jsem jednou měl

Zdá se to ohromně snadné. Začne vás bolet tělo, není vám celkově dobře, nebo máte „jen“ teplotu a cítíte se malátní. Tohle už tu přece bylo. Před pár měsíci, když vám praktik předepsal antibiotika. A hele, v zásuvce s léky ještě pár platíček je. Takže jak to bylo? Jedna tableta po osmi hodinách, výborně, je jich tu akorát na týden, tak jdeme do toho.

Tak tohle určitě nedělejte. Skutečnost, že jste před pár týdny nebo měsíci cítili stejné příznaky, vůbec neznamená, že máte to samé onemocnění. A už vůbec ne, že opravdu potřebujete antibiotika. Klidně to může být chřipka. Nebo obyčejná viróza. Ta se sice během doby, kdy budete léky užívat, vyléčí „sama“, vy ale úplně zbytečně tělo oslabíte a navíc pošlete do oběhu dávku antibiotik, která jen podpoří rezistenci. Jaký je tedy správný postup? Počkejte pár dní, nebo klidně jen hodin, a pokud se nic nezmění nebo zhorší, jděte k lékaři. Ten dokáže podle vašich příznaků a případně i náběrů stanovit diagnózu lépe a bez zbytečné medikace.



Zbyla vám doma antibiotika po předchozí nemoci? Vraťte je do lékárny a dojděte novou infekci řešit k lékaři.

Hodinka sem, hodinka tam

Když berete antibiotika jednou za den nebo za 12 hodin, je to relativně snadné a pohodlné. Jendou za šest nebo osm hodin už vyžaduje trochu počítání i propočítávání, kdy se vám bude nejlépe vstávat. Jenže na druhou stranu právě tahle „častější“ antibiotika jsou většinou ta jednoduchá, jako penicilin, a jsou méně náchylná k tomu, aby způsobovala u bakterií rezistenci. Proto se je lékaři snaží předepisovat častěji.

Až si všechno spočítáte, snažte se interval opravdu dodržovat. Tak, aby mohla antibiotika fungovat, jak mají. Pár desítek minut takovou roli nehraje, o hodinu nebo dvě později si stejně tabletku vezměte, je to lepší než nic. A pak se vraťte k původnímu intervalu. Pokud by těch zapomenutých bylo víc, poraďte se o řešení s lékařem.

Dodržujte rozestupy mezi pilulkami a neukončujte léčbu předčasně. Nemoc by se mohla jen zbytečně vrátit.

Týden a dost?

Když vám lékař předepíše antibiotika, máte možná pocit, že bude hned zase dobře. Jenže to nemusí vždy platit. Lékům totiž nějakou dobu trvá, než zaberou, a než dokážou snížit přemnožené bakterie tak aby si s nimi tělo poradilo samo. Někdy den, jindy i dva nebo tři. Opravdu. I tak „dlouho“ může trvat, než vám bude lépe. Vydržte proto a nevolejte hned lékaři, že to nefunguje.

Ze stejného důvodu je pak důležité dodržet dobu, po kterou máte léky brát. Nebo dojít na případnou kontrolu, která o tom má rozhodnout. Když je totiž nenecháte působit dost dlouho, je klidně možné, že se infekce za pár týdnů vrátí. A pak jste vlastně několik platíček vypotřebovali (a vypustili do přírody) úplně zbytečně.

Antibiotika tělu pomáhají zbavit se bakterií. Ani tak byste ho neměli namáhat a dostatečně odpočívat.

Hlavně v klidu

A co v případě, že je vám hned dobře, nebo že se konečně cítíte lépe po pár dnech? Nic. Pamatujte, že antibiotika jsou jen pomoc a vaše tělo se s bakteriemi stejně musí vypořádat samo. Takže ležte dodržujte klidový režim, hodně pijte, jezte lehká jídla, a dodržujte i případná další omezení – vyhýbejte se slunci i alkoholu. Takže jako když jste byli děti – alespoň na týden vypněte a když to jde, klidně si dopřejte i delší odpočinek. Ať mohou antibiotika pracovat a tělo taky. Tím totiž sv zdraví podpoříte nejvíc.