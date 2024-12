Neodmyslitelná součást vánoční snídaně někdy zadělá na zlé sny nejedné hospodyňce. Vykyne? Bude nadýchaná? Bude všem chutnat? Co manžel? A co tchýně? Zkuste letos osvědčený recept Josefa Maršálka.

Celý podcast o vánočním pečení si přehrajte TADY:

Podobně jako bramborový salát je i vánočka v každé rodině trochu jiná. „Mám rád vánočku trochu hutnější. Nemusí být jako peří, klidně kompaktní, ale měla by obsahovat spoustu bublin a nedrobit,“ popisuje svou nejmilejší vánočku nejznámější český cukrář Josef Maršálek.

„A nejdůležitější jsou rozinky. S těmi se u nás nešetří. Je to vzpomínka na dědu, který vyrostl v době, kdy nebyl dostatek a blahobyt a kdo dával do vánočky rozinky, to byl pan někdo.“

Jeho vánočka voní kořením a pokud budete chtít, potěší strávníky překvapivou ořechovou krustou. Vyzkoušejte ji, lepší letos možná neochutnáte.

close info Marie Bartošová / VLM zoom_in Je vláčná a plná rozinek. Určitě ji vyzkoušejte.

Potřebné suroviny

Na těsto si připravte 500 g hladké mouky, 250 ml vlažného mléka, 100 g cukru, 10 g vanilkového cukru, 150 změklého másla, 100 g zlatých rozinek, 30 g žloutků, 20 g droždí a 5 g soli. Josef Maršálek vánočku hodně koření, jak řekl i v našem podcastu. A tak do těsta přijde ještě 1 gram mletého anýzu, 2 g muškátového oříšku a strouhaná kůra z 1 citronu.

Pokud se rozhodnete připravit i ořechovou polevu, přihoďte do košíku ještě 60 g mletých ořechů, 60 g moučkového cukru, 200 g bílků a 1 g mleté skořice. „S některými jídly se experimentovat nedá. A vánočka je jedním z nich,“ říká sám cukrář. „Přesto zkuste mou variaci s ořechovou vrstvou. Chutnala mým kamarádům a kolegům po celém světě, od Indie až po Anglii.“ Na dokončení pak budete v každém případě potřebovat ještě jedno vejce a asi 40 g blanšírovaných mandlí.

Zadělejte těsto

Droždí rozdrobte do mléka, přidejte 100 g mouky, vanilkový cukr a nechte přikryté utěrkou 1 hodinu kynout. Pak vmíchejte zbylé ingredience, kromě másla a rozinek, a vypracujte hladké, nelepivé těsto. Přidejte máslo a pokračujte v hnětení. Když těsto přestane lepit, je pevné a elastické a má ideálně teplotu 27 ºC, přidejte rozinky a zlehka zamíchejte. Rozinky musí zůstat celé.

Těsto pak nechte v zakryté míse kynout. Zadělejte ho nejlépe večer, přikryjte potravinářskou fólií a nechte kynout přes noc v lednici. Pomalé kynutí je totiž recept na chuťově perfektní vánočku.

close info Marie Bartošová / VLM zoom_in Těsto nechte pečlivě vykynout. Je to základ správné kozistence.

Pořádně to zapleťte

Vykynuté těsto, které by mělo téměř ztrojnásobit objem, opatrně vyklopte z mísy a rozdělte na 6 stejných dílů, z nichž nejdřív vytvořte koule a pak postupně vyválejte prameny. Pletení vánočky vyžaduje trochu cviku (na instagramovém účtu Josefa Maršálka najdete návod ve výběrech). Pletení ze šesti pramenů najednou má jednu obrovskou výhodu – vánočka během pečení a kynutí nemůže „sjet“ a zůstane nádherně kompaktní a krásná na řezu. Pamatujte ale, že základem je správně vypracované a odleželé těsto.

Při pletení k sobě prameny opatrně utahujte. Čím větší počet překladů, tím bude vánočka hezčí a po upečení vyšší. Oba konce dlaní zploštěte a vsuňte je pod vánočku. Budete pak mít úhledné patky.

close info Marie Bartošová / VLM zoom_in Nevíte, jak plést vánočku ze šesti pramenů? Podívejte se na instagram Josefa Maršálka.

Přidejte tajnou přísadu

Hotovou vánočku postříkejte vodou a nechte při pokojové teplotě kynout. Mezitím si připravte ořechovou polevu: smíchejte ořechy s cukrem, skořicí a bílky na hladkou pastu. Vykynutou vánočku potřete rozšlehaným vejcem, připravenou ořechovou polevou a posypte nahrubo nasekanými mandlemi.

close info Marie Bartošová / Gurmet zoom_in Ořechová krusta je tajnou přísadou vánočky podle Josefa Maršálka.

Upečte to

Pečte v troubě předehřáté na 160 ºC asi 30 minut. Než vánočku vytáhnete z trouby, ověřte špejlí, zda je dopečená – zapíchněte ji do těsta, a pokud ji vytáhnete čistou, bez drobečku, máte hotovo. Nechte vánočku zcela vychladnout a poté ji lehce pocukrujte.