Věděli jste, že stromek, který si letos možná doma ozdobíte, se často řeže už v říjnu? Přesto to neznamená, že by nemohl zůstat krásný po celé Vánoce. „Když se o něj správně postaráte, můžete ho postavit už začátkem adventu,“ říká v podcastu zahradní odborník Vojtěch Ptáček.

Další praktické rady pro nákup a péči o vánoční stromky si poslechněte v podcastu přímo TADY:

Jestli chcete, aby stromek vydržel čerstvý až do Vánoc, nebo třeba do Tří králů, nepodceňujte pečlivý výběr. Na stanovišti s tím trochu zatřepte. „Nejen proto, abyste zjistili, jak je košatý a hustý, ale i kvůli jehličí,“ radí Vojtěch Ptáček, který patří mezi zahradnické odborníky společnosti Bauhaus a mimo jiné se teď před Vánoci věnuje i prodeji stromečků. „Když se z něj začnou jehličky sypat, vraťte ho zpátky. Doma by totiž opadal určitě.“



close info Zigmunds Dizgalvis zoom_in Nechcete, aby opadal moc brzy? Pak s ním při nákupu pořádně zatřeste. Jestli se z něj jehličí sype už teď, bude to doma jen horší.

Chcete ho seříznout?

Tuhle otázku vám nejspíš obsluha položí před zabalením stromečku. A tady pozor na názvosloví. Seříznutí by mělo být opravdu seříznutí dorovna, tedy oživení řezné rány a tím pádem i podkoří. Naopak ofrézování stromečku znamená zúžení kmínku kvůli tomu, aby se stromek dobře vešel do stojánku. Proč je to důležité? Až stromek přivezete domů, možná ho budete chtít dát do vody. Vždy ale musíte myslet na to, aby voda dosahovala až k místu s kůrou – jinak stromek vodu nenatáhne a zalévali jste ho úplně zbytečně.



close info Bjoern Wylezich zoom_in Ofrézovat, seříznout, zabalit a možná ještě obalit do igelitu, aby neumazal auto. Ne všechno z toho je ale ku prospěchu stormku.

Zapařený nebo orosený

Zapaření bývá podle odborníka jedním z nejčastějších důvodů, proč začne stromek opadávat příliš brzy. „Stromky se totiž řežou často už v polovině října a pokud se správně přepravují a skladují, nic se neděje. Někdy se ale cestou zapaří a pak začnou opadávat,“ vysvětluje. Může k tomu ale dojít i když si stromek odvezete domů. To ve chvíli, kdy si necháte zabalit nejen do síťky, ale i do plastového obalu, aby vám třeba neumazal auto. „Po převozu proto igelit hned sundejte a skladujte stromek bez něj. Naopak síťky se zbavte až ve stojánku, se stromkem se bude lépe manipulovat,“ doporučuje Vojtěch Ptáček.



close info ORION PRODUCTION zoom_in Než začnete zdobit, ještě stromek ve stojánku pěkně zalijte. Tak, aby voda dosahovala ke kůře. A nezapomínejte na to ani v dalších dnech.

Voda zvenčí ale stromku určitě prospěje. Pokud můžete, postavte ho na balkoně nebo v chodbě i během skladování do kbelíku s vodou. A stromek pak zalijte i ve stojánku, když to umožňuje. Můžete ho dokonce i přihnojit. „Doopravdy existuje speciální hnojivo pro vánoční stromky,“ říká odborník. „Dejte ale pozor na dávkování. Když to s ním přeženete, může stromek opadat už do druhého dne. Hnojte tedy opatrně, nebo raději vůbec.“



Čím ovšem nic nezkazíte, je rosení stromku. Klidně celou dobu, kdy ho budete mít doma. Jehličí to udělá dobře a zvlášť paneláku, kde bývá suchý vzduch, to prospěje i vám.



Z balkonu rovnou do světýlek

Často se mluví i o aklimatizaci stromečku. Ne vždycky si s ní ale musíte dělat hlavu – záleží na počasí. „V dnešních zimách, kdy o Vánocích mrzne málokdy, můžete stromek z balkonu klidně přesunout rovnou do ložnice nebo obýváku,“ uklidňuje Vojtěch Ptáček. „Kdyby ale opravdu mrzlo, určitě ho aklimatizujte.



close info Africa Studio zoom_in Venku mrzne a sněží a stromek je na balkoně? Pak ho nechte někde uvnitř nejprve rozmrznout.

Jaký je správný postup? Nejprve stromek alespoň na půl dne dejte někam, kde nemrzne. Třeba do chodby. Teprve pak ho přeneste na místo určení, kde ho budete zdobit. „Jehlice jsou sice odolné, ale rychlý přechod do tepla by se poškodil a stromek by začal opadávat,“ vysvětluje odborník. „Navíc byste museli hrozně dlouho čekat, než rozmrzne, a to dokáže zvlášť dětem pořádně zkazit Vánoce,“ dodává nakonec.