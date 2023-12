Líbí se vám roztomilé vánoční stromky v květináči? Klidně si jeden takový vezměte domů. Musíte ale počítat s tím, že má zvláštní požadavky na péči. „Před nákupem si ho pečlivě prohlédněte a doma mu dopřejte čas,“ radí zahradník Vojtěch Ptáček v našem podcastu. Pak s vámi zůstane ještě dlouho.

Další rady nejen ohledně výběru vánočních stromků, si poslechněte v podcastu přímo TADY:

Možná se vám líbí možnost vysadit na zahradě nový strom, možná jen nechcete zase po Vánocích táhnout ke kontejneru opadané koště, co ještě před pár dny dělalo parádu v obývacím pokoji. Ať jsou vaše důvody pro pořízení takzvaného kontejnerovaného stromku, tedy toho zasazeného v květináči, jakékoli, nestačí ho jen doma postavit, ozdobit a pak počkat, až bude po Vánocích.



close info Shutterstock.com zoom_in Žádné plýtvání a na jaře pěkně do země. A ze stromků postupně vysázíte klidně celý lesík.

Krasavec v květináči

Co jsou vlastně kontejnerované stromky? Rostou na plantáži stejně jako ty, které jsou určené k říznutí. Rozdíl je v tom, že na rozdíl od řezaných stromků nemají naprostou volnost pohybu, rostou totiž přímo v květináči. Tedy alespoň v ideálním případě, jak vysvětluje zahradní odborník společnosti Bauhaus, Vojtěch Ptáček. „Správně by měl kontejnerovaný stromek růst v květináči, v němž se bude prodávat, alespoň rok. Pokud se to neděje, můžete se snažit, jak chcete, ale opadá vám možná ještě doma a rozhodně nemá šanci přežít později venku."







Pečlivý výběr

Všechno začíná v obchodě. Jak poznáte, že stromek na plantáži rostl tak, jak má? Je to vlastně úplně jednoduché. „Prohlédněte si květináč a zkontrolujte, jestli není nikde vyboulený a popraskaný,“ radí odborník. Pokud ano, je pravděpodobné, že v květináči nerostl, ze země ho jen vytáhli, osekali kořeny a pak ho květináče nacpali.“ Když chcete mít jistotu, hledejte nejmenší kořínky na konci kořenového balu. „Klidně kvůli tomu stromek z květináče opatrně vytáhněte a zkontrolujte,“ doporučuje Vojtěch Ptáček. Najít byste je měli po celém obvodu balu. A budete mít jistotu, že pokud dodržíte další instrukce, má stromek velkou šanci přežít.



close info LN team zoom_in Christmas trees in pots for sale

Do tepla a zase do zimy

Pokud máte rádi stromeček doma nazdobený několik týdnů, nebo jste zvyklí ho odstrojit až ve chvíli, kdy začne opadávat, není možná kontejnerovaný pro vás to pravé. Abyste ho totiž nezničili, nesmíte ho příliš probudit. „Doporučuje se postupná aklimatizace směrem do tepla i zpátky,“ vysvětluje odborník. „Než tedy stromek postavíte na místo určení, nechte ho alespoň dva nebo tři dny předem na chladnějším místě, kde nemrzne. A to samé zopakujte, až ho budete stěhovat zase ven.“ Doma ho mezitím nechte nanejvýš týden. To aby stromek nezačal nasazovat pupeny a nepřerušil vlastní zazimování.



close info Shuttestock.com zoom_in Ozdobený stromek nechte doma nanejvýš týden. Pak musí zpátky do chladu.

Že jste na něj zapomněli? „To už ho radši nechte až do jara doma. Ale zase na chladnějším místě, třeba chodbě, kde je jen kolem deseti nebo patnácti stupňů,“ popisuje Vojtěch Ptáček. To samé platí i v případě, že venku panují velké mrazy. Pamatujte ale, že nesmí stát ve tmě. To by opadal a zimu nepřežil.



Živá voda

V případě řezaného stromku voda prodlouží dobu, kdy je pěkný. Ale když vám Vánoce zdobí stromek kontejnerovaný, je voda zásadní. Zalévejte ho po celou dobu, než půjde do země. „To platí, pokud nemrzne, ať je doma nebo venku,“ říká odborník. Postavte ho do větší podmisky, kde budete mít přehled o tom, zda nevysychá a jak moc je zalitý. „Ve velkém okrasném obalu snadno přehlédnete, že jste ho přelili a kořeny utopili.“



close info Shutterstock.com zoom_in Nemáte stromek kam zasadit? Zkuste se domluvit třeba s místní školkou či dětským domovem. Nebo si ho jen půjčte.

Takhle opečovaný stromek pak můžete na jaře bez obav zasadit. A příští rok k němu přidat další, nebo si nadílku udělat rovnou venku, třeba i ve sněhu a pod hvězdami.