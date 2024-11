Návštěva, která se ohlásí na poslední chvíli. Plány, které se změní den před Štědrým dnem a najednou u stolu nebudete dva, ale přijde dalších deset lidí. Přitom jste s ničím takovým vůbec nepočítali. „Udělejte jen to, co je nutné, abyste se cítili dobře,“ doporučuje v našem podcastu odbornice na úklid.

Podcast o předvánočním úklidu najdete přímo TADY:

Vánoční úklid na poslední chvíli? Všechno se dá zvládnout. Jde o to, nemít na sebe přehnané nároky a smířit se s tím, že to nebude dokonalé. Známky za celkový dojem ale i tak můžete mít perfektní.

close info Gorodenkoff / Shutterstock zoom_in Ohlásili se na poslední chvíli? S naším seznamem prací nikdo nepozná, že jste to letos nechtěli řešit.

Udělejte pořádek

Neumyté vany si nejspíš nevšimne nikdo, ale to, že se všude válí rozečtené knihy a prádlo, ať čisté nebo špinavé, upoutá mnohem víc. Potvrzuje to i Kateřina Brožová z blogu Úklid pro klid.

„Rozčilují mě věci, které se všude válí,“ říká v našem rozhovoru. „Takže bych vzala velký prádelní koš nebo krabici a do ní bych naházela všechno, co není na svém místě a vytváří dojem nepořádku.“ To ostatně stihnete, i když má návštěva dorazit za deset minut.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Sesbírejte všechno, co je v pokoji navíc, a prostě to odneste.

Odlepte se od země

Když máte o trochu víc času, rozhodně ho věnujte podlahám. Vyluxujte, ideálně vytřete, aby na hosty nikde nevykoukly skvrny od vaření nebo hromádka drobků od večeře. „Pak prolétněte koupelnu zkontrolujte, jestli je čistá toaleta,“ zdůrazňuje odbornice.

Udělejte dojem

V dalším plánu se soustřeďte na místa, kde se lidé obvykle zdrží déle. „Přeleštěte stůl, ke kterému si návštěva nejspíš sedne, to dělá hodně,“ doporučuje odbornice. Srovnejte polštáře na pohovce, narovnejte ubrus (nebo ho na stůl vůbec dejte, pokliďte kuchyňskou linku. Všechno bude hned vypadat upraveněji.

close info WOSUNAN / Shutterstock zoom_in Zase se zapatlají, ale kvůli prvním výhledům ten pohled z čistých oken stojí za trochu námahy.

Zařiďte výhled

Ohlásila se návštěva alespoň den předem? Pak Kateřina Brožová doporučuje obrátit pozornost navíc ještě k oknům. Alespoň těm v kuchyni a obývacím pokoji. A spolu s nimi rovnou i přeleštěte zrcadla.

„Zbavte se skvrn, které vylezou, jakmile na okna zasvítí sluníčko,“ dodává. „Aby vás těšilo, až se z nich budete o Vánocích dívat ven.“