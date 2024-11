Vavřín v zahradě? Rozhodně musí na zimu dovnitř. Nebo snad ne? „Někdy klidně přečkají venku i celou zimu,“ vysvětluje v podcastové poradně naše odbornice Jana Bucharová. A my vám vysvětlíme, proč to tak je.

Poradnu nejen o vavřínech si přehrajte TADY:

Kolem Středozemního moře jich najdete celé háje, u nás je ale pěstujeme v květináčích. Nejsou přece mrazuvzdorné a tak by na zahradě v zimě nepřežily. Jenže toto může být poučka, která platila třeba před třiceti lety, kdy jsme si vavříny třeba začali vozit z dovolené.

Vinou globálního oteplování už ale u nás zdaleka tak často nemrzne a ani nesněží. Takže jestli nebydlíte na horách, ve vysoké nadmořské výšce nebo naopak v mrazové kotlině, může se dobře stát, že vašemu vavřínu bude mimo sezonu mnohem lépe venku, než kdybyste ho přestěhovali.

close info Paul Maguire / Shutterstock zoom_in Nežijete zrovna v mrazové kotlině nebo na horách? Pak vám mírnější zimy nahrávají.

Ubližuje mráz?

V případě některých rostlin v nádobách je to naprosto bez debaty. Jenže zrovna vavřín patří k těm, u kterých není odpověď tak jasná. Koneckonců i v jeho domovině může občas a na kratší dobu mrznout.

„Kratší a slabý mráz mu tím pádem neubližuje a jestli vám nevadí trochu ho hlídat, a v případě, že bude mrznout víc, ho alespoň krátkodobě přesunout domů, kde máte vhodné místo, můžete vavřín nechat i na mrazu,“ vysvětluje Jana Bucharová, odbornice na zahradní témata časopisu Receptář.

close info Peter Turner Photography / Shutterstock zoom_in Keříčky v květináči raději přesuňte na chladné a světlé místo.

Lepší než teplo

Právě to totiž může vavřín zahubit mnohem spolehlivěji. „Aby vavřín prospíval a byl zdravý, potřebuje přezimovat na chladném a světlém místě. Je to opravdu nezbytná podmínka,“ říká odbornice.

Co to znamená? V běžných podmínkách, které u nás dnes panují, bude možná lepší nechat vavřín venku. Mráz do mínus pěti mu totiž neublíží a podle odbornice zvládne i desetistupňové mrazy, pokud tedy netrvají déle, než týden.

close info Christine Bird / Shutterstock zoom_in Větší stromky by se stěhovaly obtížně. Mráz do mínus pěti jim ale nijak neublíží.

Zazimovat je potřeba

Neznamená to ale, že byste mohli nechat vavřín v zahradě jen tak, úplně bez ochrany. Nádobu vždy zaizolujte, nejlépe polystyrenem, a přes něj můžete ještě přidat filc. Díky tomu nepromrznou kořeny. Stromek by pak měl ideálně stát na nějakém chráněném místě, třeba u zdi, která se přes den prohřeje a obecně poskytuje pro podobné rostliny přívětivější prostředí.

Podstatné je i to, že všechna tato pravidla platí opravdu pro stromky, případně větší keře, které se obecně obtížněji stěhují. Pokud máte vavřín maličký, najděte mu co nejchladnější místo doma a do zahrady ho vraťte zase až na jaře.