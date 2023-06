Pití mléka zpomalí stárnutí až o 4,5 roku, tvrdí vědci. Které a jak často pít?

Jednou je mléko v oblibě, jednou v nemilosti. Nedávno vědci zjistili, že pití mléka je přece jen zdravé – jen musíte vědět, které mléko a v jakém množství. Pokud máte rádi chuť čerstvého, plnotučného mléka, ať už se o něm říká cokoliv, poslechněte si podcast s Lucií Patákovou ze Statku Patákovi. Tam se chovají krávy jak na maso tak na mléko.

Mléko a kosti

To, že je mléko nebo spíše vápník v něm dobré pro kosti, slýcháme od dětství. A přestože jsou v oblibě a doporučování mléka občas vlny nahoru i dolů, tento fakt platí. Obzvlášť pak platí, že ženy nad padesát let by měly vápníku přijímat ještě víc než muži a mladší ženy – ozvlášť po menopauze je ohrožuje osteoporóza.

Kolik mléka je akorát?

Žena nad 50 let by měla za den přijmou 1 200 miligramů vápníku, to znamená 4 šálky mléka. Ale nebojte se, vápník se dá doplňovat i jinak. Řada lidí mléko netráví nejlépe, takže těm se radí aby za den snědli 4 dávky vápníku. Dávkou se rozumí šálek mléka a vše, co se mu co do obsahu vápníku vyrovná. Může to být kefír, jogurt, tvrdý sýr – u něj ale pozor na množství, za jednu dávku se považuje asi 35 gramů.

A co když nemůžete mléčné výrobky vůbec? Existují sójové nápoje obohacené o vápník, hodně ho obsahuje i losos, sardinky, kapusta, čínské zelí, sója, ovesné vločky nebo fazole.

Potraviny bohaté na vápník Zdroj: profimedia.cz

Vsaďte na to správné mléko

Výzkum provedený na 5 834 dospělých na americké univerzitě Brighama Younga zjistil, že u lidí, kteří pijí nízkotučné mléko, se o 4,5 roku oddálí stárnutí oproti těm, kteří pijí mléko s vysokým obsahem tuku (2% a plnotučné).

Téměř polovina lidí ve studii pila mléko denně a další čtvrtina alespoň jednou týdně, výzkumu se zúčastnili i lidé, kteří kravské mléko nepijí vůbec. I oni měli oproti pijákům nízkotučného mléka horší výsledky.

Pít mléko? Nepít mléko? Zdroj: 123rf.cz

Pokud tedy chceme oddálit stárnutí, měli bychom pít mléko nízkotučné, odstředěné, které má obsah tuku do 1 %. A jestli nám nechutná, pořád jsou tu ještě tvrdé sýry a kysané výrobky. Ty navíc díky probiotikům skvěle podporují obranyschopnost organismu, takže jsou vhodné nejen pro ženy nad 50 let.

Zdroje: www.sciencedaily.com, www.livestrong.com