Máte už zateplení, nová okna i pořádnou střechu? Topíte tepelným čerpadlem? Dalším krokem, jak ušetřit za energie, by mělo být venkovní stínění. Nebo možná spíš jedním z prvních. „Málokdo má všechna okna na sever a tak se k němu alespoň občas slunce dostane. Čím jsou letní dny intenzivnější, tím víc je potřeba ho odklonit,“ říká v našem podcastu Jaroslav Zeman. „A v zimě zase dostat dovnitř.“

Podcastový rozhovor o chytré domácnosti si přehrajte TADY:

Schválně se při příští procházce dívejte po okolí. Přímo koukejte lidem do oken. Na kolika z nich za poslední roky přibyli venkovní stínění. Není to jen vinou horkých letních dní, i když ty vedou k jeho pořízení nejčastěji. Stínění totiž umí nejen stínit, ale díky tomu taky šetřit energie. „Zvlášť ve spojení se systémy chytré domácnosti,“ vysvětluje Jaroslav Zeman, jednatel spiolečnosti Somfy.

Bez práce

Venkovní stínění můžete ovládat stejně jako interiérové. Ručně pomocí pásku (i když to se dnes už skoro nedělá). Může být připojené do sítě a pak je vytáhnete nebo zatáhnete podobným spínačem, jakým rozsvěcíte světlo. Nebo ovladačem, jako k televizi.

Lepší než ručně je lepší ovládat žaluzie nebo rolety přes aplikaci.

O něco sofistikovanější způsob je ale ovládání pomocí aplikace. A už úplně nejlepší je připojit žaluzie do systému takzvané chytré domácnosti. To totiž znamená, že se budou ovládat samy. Pokud to tedy zrovna vy nebudete chtít jinak. „Chytré stínění pak přikryje okno ve chvíli, kdy v létě svítí slunce, a díky tomu ji vychladí,“ vysvětluje odborník. „A když bude naopak v svítit v zimě, pustí ho zase automaticky dovnitř.“ Takhle to může dělat třeba v době, kdy vy jsme na horách nebo na chalupě. Takže se nevrátíte do tak rozpáleného nebo naopak vymrzlého domova, jako jindy.

Venkovní žaluzie nepustí ani teplo ven. Podobně, jako kdysi okenice.

Jako peřina

V zimě se ostatně ukáže ještě jedna přednost venkovního stínění. Zatímco slunce umí pustit dovnitř, ven se přes ně nedostane zdaleka tolik tepla, jako z holého okna. Třeba v noci, kdy jsou ostatně teploty nejnižší. Stínění totiž funguje podobně jako přídavné zateplení oken, která jinak představují jedno z míst největších tepelných úniků bytu i domu. A platí to i v případě zateplených domů a kvalitních moderních oken. Zkrátka další krok k o trochu větší úspoře energií.