Chystáte se o svátcích zajít na hrob? Vezměte s sebou i vřes, který vydrží až do Velikonoc. Jak pěstovat vřes, ale třeba i bramboříky, se dozvíte v podcastu ireceptář do ucha, kde vám jako vždy radí naše odbornice Jana Bucharová.

Zdravá tradice

Kdo chodí na hrob nejen o Dušičkách, ale i svátcích jakými jsou Velikonoce a Vánoce, dělá dobře, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé je pro naši psychiku dobré nevyhýbat se smutku, ale spíš ho prožít nebo ho vtělit třeba do péče o hrob a květiny na něm. S každou návštěvou můžeme nechat kousek smutku na hřbitově a odcházet o kapku smutku lehčí.

Zadruhé je v době, kdy stoly přetékají jídlem a kdy většinu času trávíme vleže u televize, ideální jít se na chvíli projít na vzduch. Pořiďte si tedy užteď hrnkové rostliny, abyste nešli s prázdnýma rukama.



Není vřes jako vřes

Mezi vřesovité rostliny patří kromě vřesu, který známe z lesa a luk, i vřesovec. A právě ten kvete později a mívá bohatší květy. Nejčastěji narazíte na vřesovec darlejský (Erica x darleyensis), který dorůstá i do výšky 60 centimetrů, a vřesovec pleťový (Erica carnea), který má přes stovku kultivarů a kvete od prosince do dubna. Ten dorůstá do výšky 10-25 cm.



close info profimedia.cz zoom_in Vřes vydrží i drsnější podmínky na větrných kopcích (Národní park Exmoor, Velká Británie)

Jako v lese

Všechny vřesy milují kyselou půdu – rostou tam, kde se daří i borovicím nebo azalkám. Proto je sázejte do substrátu pro rododendrony nebo do rašeliny smíchané se zahradním substrátem a trochou borky a písku, aby byla zemina propustná.



Dejte je na slunce

Aby vřesy a vřesovce bohatě kvetly, dejte je na slunce. Sice snesou i polostín, ale v něm se budou vytahovat do délky a jejich květy nebudou tak pěkné. Zálivku potřebují jen mírnou, přihnojují se na jaře, ale také velmi mírně.



close info nnattalli zoom_in Vřesovec pleťový (Erica carnea)

Kdo přežije zimu

Jsou to rostliny nenáročné, ale to neznamená, že přežijí všechno. Takový vřesovec darlejský je choulostivý a přestože se mu v Anglii přezdívá zimní vřes, mrazy nezvládne. Nesmíme zapomínat na to, že v Anglii jsou zimy díky Golfskému proudu mírné! Vřes obecný (Calluma vulgaris), který známe z lesa, zimu přežije, ale už nekvete. Takže to, co se hodí na zimní zkrášlení hrobu, je vřesovec pleťový.



Jak reálně vypadá vřesovec pleťový a jeho různé kultivary, se podívejte na videu od Frau-Doktor na YouTube.



Zdroj: Youtube

Hezky zabalit

Rostliny v květináči jsou vůči mrazu zranitelnější než rostliny zasazené v zemi. Proto je potřeba květináč zaizolovat, třeba netkanou textilií nebo polystyrenem, občas mírně zalít. Pak mohou svými květy dělat radost opravdu až do jara.



Zdroj: www.homesandgardens.com, www.gardenersworld.com