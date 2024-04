Jak se prodlužují dny a přibývá těch slunečných, začnou zahradníka svrbět prsty. Přípravné práce už má dávno hotové, na parapetech a ve skleníku čekají na svou chvíli první sazeničky. Jenže co záhony, které zjara zejí prázdnotou? Zkuste saláty, pochutnáte si už za pár týdnů.

Nemůžete se dočkat, až si konečně dopřejete zelené lístky z vlastního záhonu? Pak bez obav vysejte první semínka, nebo vysaďte sazeničky, už teď. „Vybírejte druhy, které mnohem lépe prospívají při nižších teplotách.

Jsou to všechny saláty, které se nehodí pro letní pěstování. Příliš rychle by totiž vybíhaly do květu a hořkly,“ vysvětluje odbornice. Které konkrétně? Podívejte se do našeho přehledu.

close info Madeleine Steinbach / Shutterstock zoom_in Nebojte se do prvních salátů využít vše, co najdete na zahradě. Na záhonech i mimo ně.

Rané hlávky

Jsou to klasické hlávkové saláty, ale vyšlechtěné tak, že jim při klíčení nevadí dubnové přízemní mrazíky. Poznáte je snadno – sáčky s osivem bývají přímo označené jako rané. Jsou to například:

close info VH-studio / Shutterstock zoom_in Z raných hlávkových salátů se k setí v časném předjaří hodí třeba kadeřavé lollo biondo a rosso.

- král máje

- stupický kamenáč, kamenex a další

- bremex

- amur

Odolné lístky

Většinu salátů, které netvoří hlávky, ale sklízejí se po jednotlivých listech, můžete sít do záhonu právě už od začátku dubna. Zkuste třeba tyto:

- polníček

- dubáček

- kadeřavé jako lollo rosso nebo biondo, ale i řada jejich variant

- asijské druhy, jako je třeba mizuna a mibuna

close info Landrausch / Shutterstock zoom_in Polníček roste rychle, brzy a dá se trhat i po lístcích. Když navíc necháte pár rostlinek vyrůst a vykvést, máte o setí na píští rok postaráno.

Jednoleté bylinky

Nemusíte je do salátů jen sekat nebo trhat, použijte klidně i celé listy.

- roketa

- kopr

- petrželka