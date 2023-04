Vyvýšený záhon pro začátečníky: Postavíte ho i z plastu, říká zkušená zahradnice

„Vyvýšený záhon můžete postavit i na beton,“ říká Anička Černá z Kokozy. Jakou zeleninu, ovoce a květiny pěstovat na vyvýšených záhonech? Je náročné takový záhon založit a zvládne to i začátečník? Jaký materiál bude na vyvýšený záhon nejlepší?

Kolik je v Česku komunitních zahrad a jsou jen ve velkých městech? Dají se v nich chovat i kozy? A proč jsou v komunitních zahradách vděční za seniory? To vše se dozvíte v další epizodě podcastu iReceptář do ucha, tentokrát s Aničkou Černou ze společnosti Kokoza.

Pěstování rostlin na vyvýšených záhonech přináší několik výhod: nemusíte se k nim tolik ohýbat, takže se dobře plejí. A když je správně založíte, vznikající teplo pomůže rostlinám dobře prospívat. Vybrali jsme několik doporučení pro začátečníky, kteří o pěstování na vyvýšených záhonech přemýšlejí.

Zvolte správné místo, velikost a výšku záhonu

Dobré je takové místo, na které dopadá alespoň 6-8 hodin slunečního světla denně a odkud nebudete mít daleko ke zdroji vody. Vyhněte se místům, kde by voda mohla zůstávat stát.

Velikost a hloubku vyvýšeného záhonu zvolte podle toho, kolik rostlin a jakých plánujete pěstovat. Pokud záhon postavíte volně na zahradě, nemusíte jeho hloubku tolik řešit. Pokud ale stavíte na betonu, vyrobte ho nebo kupte v takové výšce, aby měly kořeny budoucích rostlin dost místa do hloubky.

Záhon by měl být široký maximálně metr, tedy pokud je přístupný z obou stran. Pokud stojí u zdi, neměl by být širší než vaše paže na délku – myslete zkrátka na to, že byste měli dosáhnout na jeho druhý konec.

Záhon by měl mít takové rozměry, abyste na něm mohli pohodlně dosáhnout na každé místo Zdroj: epixproductions / Shutterstock.com

Vyberte správnou zeminu

Půdní směs pro vyvýšené záhony by měla být bohatá na organické látky, dobře provzdušněná a bohatá na živiny. Můžete si vytvořit vlastní směs půdy kombinací stejných dílů kompostu, ornice a hrubého písku.

Pravidelně zalévejte, hnojte a mulčujte

Vyvýšené záhony vyžadují pravidelné zalévání, zejména v horkém a suchém počasí. Používejte zavlažovací hadici nebo systém kapkové závlahy, abyste vodu dostali přímo ke kořenům. Kromě toho rostliny každých několik týdnů přihnojujte vyváženým hnojivem, abyste podpořili jejich zdravý růst.

Pokud je to možné, místa mezi rostlinami mulčujte. Jednak tím udržíte v půdě vlhkost a pak tím potlačíte růst plevele.

Vyberte si správné rostliny

Na vyvýšených záhonech se dobře povede rajčatům, především keříčkovým odrůdám. Pokud zvolíte klasická rajčata, která mají i metr na výšku, zvažte, jestli se k nim pak dobře dostanete.

Další dobrou volbou jsou papriky, saláty, ředkvičky či okurky. Okurky vyveďte na síť nebo treláž, ideálně opřenou o zeď, aby pak lépe unesla dorůstající úrodu.

Z ovoce jsou ideální jahody, protože mají mělké kořeny. Zvolit můžete klasické i převislé odrůdy, které pak jako vodopád padají z výšky dolů. Pro jahody jsou skvělé několikapatrové záhony, ať už ve formě pyramidy nebo nad sebe naskládaných ustupujících truhlíků.

Z letniček se povede dobře afrikánům, maceškám, ostálkám a když si kolem vyvýšeného záhonu vybudujete i pergolu, můžete k jeho patě zasadit popínavé růže nebo klematis. Květiny vaši jinak čistě užitkovou zahradu zkrášlí a navíc do ní přivedou užitečné opylovače.

Kdo říká, že to musí být jen zelenina? Zdroj: profimedia

Nejlepší materiál na stavbu vyvýšeného záhonu

Dřevo

Je cenově dostupné a snadno se s ním pracuje. Nejlepší jsou fošny nebo loupaná nebo i neloupaná kulatina. Vybírejte dřevo tvrdé jako modřín, dub, akát, nejméně vhodný je smrk. Neošetřené dřevo může časem shnít, ale na druhou stranu pokud chcete pěstovat ekologicky, asi si nezvolíte nátěr, jehož složky by mohly přejít do zeminy a tím pádem i do plodin, že. Dobrým a levným zdrojem dřeva mohou být palety, vybírejte však jen ty, které nenesou označení MB, tedy ošetření toxickým metylbromidem (na ty však pravděpodobně už nenarazíte, jelikož se tato látka od roku 2005 u nás nesmí používat).

Betonové tvárnice

Jsou odolné, mají dlouhou životnost a poskytují rostlinám vynikající izolaci. Mohou však být těžké a obtížně se s nimi pracuje, mohou vyžadovat dodatečné vyztužení, aby se časem neposunuly.

Kámen

Je krásnou a trvanlivou variantou pro stavbu vyvýšených záhonů. Poskytuje vynikající izolaci a může zahradě přinést esteticky jedinečný prvek. Může však být drahý a obtížně opracovatelný a ne vždy se ho podaří postavit tak, aby držel bez zpevnění dokonale pohromadě.

Kov

Je odolný, má dlouhou životnost a vyžaduje jen velmi malou údržbu. Kovové záhony mohou být vyrobeny z materiálů, jako je pozinkovaná ocel nebo hliník, které jsou odolné proti korozi. Některé však mohou absorbovat teplo, což může být pro rostliny na škodu.

Staré cihly i plast

A pak jsou tu ještě záhony ze starých cihel, ale také různé plastové nádoby jako kbelíky a plastové krabice, které se zasazují do rámů ze dřeva či kovu. Ty poslední však nemusí vyhovovat vkusu každého zahradníka.

Kdo není moc šikovný nebo nemá s podobnými projekty zkušenosti, může si dnes hotový vyvýšený záhon vybrat v celé řadě velikostí i materiálů v obchodech.

