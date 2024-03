Peprná, čokoládová nebo snad ananasová? Když si vyberete „svou“ mátu, nemůžete se jí nabažit. Jenže máta je tak trochu nenasytná potvora a dokáže si pro sebe uzurpovat celý bylinkový záhon. Přitom existuje jednoduchý trik, jak jí v tom zabránit. Pokud potřebujete pomoct se založením celého bylinkového záhonu, poradí vám v podcastu naše odbornice Jana Bucharová.

Mojito, sirup, čaj na dýchací cesty a bolesti hlavy, možná dokonce i mátová omáčka, jaká se v Anglii podává k dušeným masům. Vypěstovat si opravdu dobrou mátu chce spousta z nás. Navíc existuje tolik variant, s různou vůní i jinými tóny chuti, že si z nich vybere opravdu každý. Jenže kdo to jednou zkusil, ten dobře ví, že máta dokáže během dvou let ovládnout celý bylinkový záhon a začít utiskovat „slabší“ sousedy. A kdybyste ji všechnu usušili, budete mít čaj pro celé město. Jak si s ní tedy poradit?

close info seagames50 images / Shutterstock zoom_in Na zahradě umí být máta pěkně invazivní.

Volné pole působnosti

První možnost je jednoduchá. Vyberte si v zahradě dostatečně velký záhon, třeba ve slunném rohu u zídky, a nechte mátu být. Jednoduše se smiřte s tím, že toto bude její prostor, odkud ji nebudete vyhánět, a jen čas od času zkontrolujte, jestli se moc nerozrůstá za jeho hranice. Oddenky se totiž dokážou pěkné protáhnout skoro kudykoli. A záhon pro ostatní bylinky zkrátka zřiďte jinde – nebo ve zbytku stejného prostoru, ať je neutlačuje.

Silní soupeři

Řešení ovšem není složité ani v případě, že mátu chcete pěstovat volně, ale nechcete záhon věnovat jen jí. Stačí, když zvolíte bylinky, které jsou podobně houževnaté, navíc se rozrůstají stejným způsobem, tedy vyhání oddenky. A máty se nezaleknou.

close info Maria Sbytova / Shutterstock zoom_in Pokud můžete, klidně jí nechte celý záhon. Z toho vyvýšeného ani neuteče.

Kombinujte ji třeba s dobromyslí nebo meduňkou a výsledkem bude záhon, který se v létě rozvoní na pár metrů daleko a budou se v něm střídat různobarevné listy i květy. Na jednom místě samozřejmě můžete kombinovat i různé druhy máty. Počítejte ale s tím, že se můžou postupně zkřížit. Výsledek je pak nejistý. Třeba získáte úžasnou novou mátu, třeba to bude kultivar, který celý záhon zničí.

Omezený prostor



Jenže co když zkrátka mátě nechcete věnovat tolik prostoru, chcete ji mít na bylinkovém záhonu v souladu i třeba s drobným tymiánem nebo saturejkou a nechcete se jí vzdát. Myslete na to už při sázení a použijte trik, který zná i většina profesionálních zahradníků.

close info Stephanie Frey / Shutterstock zoom_in Když při sázení zakopete do země velký květináč, nebude omezovat ostatní.

Do připraveného záhonu nejprve vyhlubte opravdu velkou díru. Vezměte velký kbelík nebo hodně široký květináč a do něj navrtejte po celém obvodu i dně dostatek otvorů. Nebojte se, do plastu to jde dobře i obyčejnou akuvrtačkou. Květináč pak vložte do díry a mátu zasaďte až do něj. Tak bude mít v záhonu dost prostoru pro výživu, ale zároveň se příliš nerozroste, protože kořeny a tím pádem i oddenky bude omezovat květináč. Když se náhodou nějaký ven protáhne, bude už na vás, jestli ho umravníte a vytrhnete, nebo ho necháte pokračovat dál.