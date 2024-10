Typický zahradník má vždycky po ruce rýč. S čím jiným by přece na podzim obhospodařil záhony. Možná to ale dělá úplně zbytečně. „Ryje se někdy jen ze zvyku,“ říká v podcastu naše odbornice Jana Bucharová. A rovnou taky doporučuje, jak na jít od lesa a rytí se vyhnout.

Podcastovou poradnu nejen o zahradničení bez rytí najdete přímo TADY:

Taky si podzim nedovedete představit bez pořádného víkendu na záhonech s rýčem v ruce? Dělal to tak váš táta a děda taky. Jenže zrovna téhle povinnosti se možná dost dobře můžete zbavit. „Rytí ve skutečnosti ani nemá velký efekt a když, tak spíš krátkodobý. Tedy v případě, že se nedělá opravdu do hloubky,“ vysvětluje odbornice na zahradní témata časopisu Receptář, Jana Bucharová.

Rytí spíš ke škodě

„Když máte kvalitní půdu, může mít rytí naopak nevýhody,“ říká odbornice. „Naruší totiž komplikované vztahy mezi půdními mikroorganismy a ty pak spotřebovávají živiny nebo kyslík, což ale na podzim rozhodně nepotřebujete.“ Zároveň se tak můžou dostat na povrch semena plevelů, která by se jinak ani neprobudila.

close info S_Photo / Shutterstock zoom_in V kvalitní půdě může být rytí spíš ke škodě.

Zemina je základ

Nutným základem pro zahradničení bez rytí ke kvalitní zemina. Takovou totiž nijak do hloubky prokypřovat nemusíte, a pokud, tak spíš na jaře než na podzim. Ani to ale není nutné. Stačí si představit, jak zahradničíte ve vysokých záhonech, kde žádné rytí ani není možné. A úplně stejně to může fungovat i na běžném záhonu.

„Pokud máte těžší, jílovitou půdu, je potřeba ji před tvorbou záhonu prolehčit, dodat jí živiny přimícháním kompostu anebo listovky. A také alespoň zpočátku s rozmyslem zalívat,“ vypočítává Jana Bucharová.

close info lovelyday12 / Shutterstock zoom_in Neryté záhony obhospodařujte z cestiček.

Bez škraloupu

Aby záhon dál dobře fungoval i bez povinného rytí, je potřeba udržovat úrodnou nejsvrchnější vrstvu zeminy. „Tak, aby na ní vlastně nevznikl takový zatuhlý škraloup, který pak opravdu vyžaduje zrytí,“ podotýká odbornice. Doporučuje zároveň po nerytých záhonech nešlapat a obhospodařovat je spíš z cestiček. Čím méně si záhon sešlápnete, tím snáz se vám s ním bude pracovat a tím lépe v něm bude i rostlinám.