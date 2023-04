7 chyb, kvůli nimž máte zahradu plnou plevele, zbytečně se dřete. Jak to změnit?

Perete se s plevelem, ale on pořád vítězí? Určitě děláte někde chybu! Jaký je recept na odplevelení zahrady, který by skutečně fungoval? A jak si vyrobit domácí postřik na plevel bez chemie? Tady jsou naše tipy.

Spolu s tím, jak z půdy vyrážejí první semenáčky zeleniny a květin, vystrkují hlavu i pampelišky, pýr a další plevel. Nemusíte se dřít a ohýbat nad záhony každý den, stačí nedělat zásadní chyby a vše půjde snáz. Tady jsou časté chyby, které možná při boji s plevelem děláte:

1. Zjistěte, s jakým plevelem bojujete

Každý druh plevele potřebuje jiné podmínky a zabírají na něj jiné metody. Takže je nejdřív potřeba poznat nepřítele. Jak? Zkušenější ho poznají, méně zkušení vytáhnou atlas a ti ostatní můžou použít jednu z aplikací na rozpoznávání rostlin – stačí ji vyfotit nebo na ni jen namířit telefonem a už se vám zobrazí nabídka pro váš zadaný region. Nám se osvědčily aplikace PlantNet nebo Seek, druhá pozná i živočichy.

2. Netrháte plevel i s kořeny

Jednou z metod boje je usekávání jen vrchní části rostlin, neplatí všek na ty s houževnatými nebo hlubokými kořeny. Takovou pampelišku je potřeba vykopat pěkně z hloubky. Kolem drobných rostlinek plevelů je dobré nakypřit půdu hrabičkami, aby šly lépe vytáhnout i s kořínky. Když necháte kořínky v půdě, plevel často obrazí.

3. Nejste při odplevelení důslední

Plevel roste rychle, a pokud ho pravidelně neodstraňujete, může vaši zahradu rychle zadusit. Abyste tomu zabránili, vyhraďte si čas na pletí každý týden.

4. Nemulčujete

Mulčování je účinný způsob boje proti plevelům, protože skrývá plevel před slunečním světlem, čímž zabraňuje klíčení jejich semen. Když budete mulčovat, ušetříte si hodně času a námahy. Poslouží vám k tomu netkaná textilie, karton a u kyselomilných rostlin i kůra, kolem květin můžete nasypat štěrk, kamínky.

5. Otálíte s odplevelením

Pokud čekáte, až bude plevel dostatečně velký, abyste ho vytáhli, bude už možná pozdě. Čím menší jsou rostlinky, tím je snazší je vytáhnout a zlikvidovat. Je samozřejmě těžší – obzvlášť pro začátečníka – je rozpoznat od zeleniny a květin, ale časem se to naučíte. Když necháte plevel moc narůst, můžou to vaše vysněné plodiny vzdát, protože jim plevel zabral prostor a vzal jim živiny i vláhu.

6 Necháte plevel vykvést či dozrát

Málokdo si vypěstuje na záhoně plevel až do květu, ale co ten na okrajích? Nebo u plotu? Sekejte i ten, protože stačí, aby dozrálo pár semen a vítr je nenápadně zanese až na záhon. A vy se budete v příští sezóně zbytečně trápit.

7 Když plevel posekáte, necháte ho ležet

Co s takovým vykvetlým plevelem? Pokud máte uzavřený kompostér, ve kterém může teplota vyšplhat i na 60 °C, klidně do něj rostliny dejte – jejich semena pak už nevyklíčí. Na otevřený kompost je ale raději nedávejte, protože byste si je pak později mohli zapravit do záhonů.

Jak si vyrobíte domácí postřik na plevel?

Je to jednoduché a nebude vás to stát skoro nic, protože všechny ingredience máte jistě doma. Stačí smíchat 1 hrnek octa s 1 hrnkem soli, přidat můžete pro lepší smáčivost jednu dvě lžíce prostředku na nádobí, a to vše rozmícháte v cca 4 litrech vody. Sůl pro jistotu zalijte horkou vodou, ve studené by se hůř rozpouštěla. Vzniklý roztok dejte do rozprašovače a použijte na plevel.

