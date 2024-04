close info RESTOCK images / Shutterstock

Tereza Pavcová 9. 4. 2024 clock 3 minuty

Je jich tolik, až by se z toho jednomu zamotala hlava. Bylinkový, pro zeleninu, stejně jako pro rododendrony či jehličnany. Jestli máte zahradu hodně bohatou, nebo to alespoň plánujete, určitě přemýšlíte, jestli je vůbec všechny potřebujete. „Růži nemůžete zasadit do substrátu pro leknín,“ říká v rozhovoru odborník Josef Mazurek.

Odpověď je jednoduchá. Ano, opravdu je potřebujete. Ale ne nutně všechny a ne nutně ve velkém množství. „Každá rostlina má trochu jiné nároky na pěstební substrát,“ vysvětluje Josef Mazurek ze Zahradnictví Flos. „Některé rostliny mají speciální požadavky a je opravdu lepší pro ně koupit substrát předem namíchaný, abyste měli jistotu, že rostlině neublížíte.“ close info Natalia Duryagina / Shutterstock zoom_in Většina pokojovek potřebuje stejný univerzální substrát, jako zahrada. Najdou se ale výjimky. Jaké jsou tedy základní substráty pro úspěšné zahradničení? Záleží na tom, jaké rostliny se chystáte pěstovat, na jak velkém prostoru a samozřejmě i na tom, kolik chcete do substrátu investovat. Vždy si můžete pomoct různými dávkami různých hnojiv. V následujících případech se ale vyplatí jít na jistotu. Univerzální zahradnický Řekli byste si, že s ním nešlápnete vedle. A opravdu pro většinu zahradních rostlin je to pravé. Vyznačuje se vyšším obsahem živin, než výsevní substrát, často obsahuje i minerální hnojivo a stopové prvky, které podporují tvorbu kořenového balu. Použijte ho pro všechny větší sazenice, které nevyžadují speciální půdu. close info Agenturfotografin / Shutterstock zoom_in Pokud pěstujete jen pár rostlin, vystačíte si s univerzálním substrátem. I tak je ale dobré přihnojit každé rostlině zvlášť podle jejích potřeb. Na zeleninu Je nejpodobnější univerzálnímu substrátu, bývá v něm ale vyšší podíl hnojiva. Můžete v něm pěstovat v podstatě jakoukoli zeleninu. Měli byste ale pamatovat na to, že jde o poměrně rozmanitou skupinu rostlin a pokud nemáte jen jeden malý záhonek, vyplatí se pořídit speciální substráty alespoň pro ty druhy, kterých chcete mít větší množství. close info matunka / Shutterstock zoom_in Substrát pro zeleninu obsahuje obvykle víc hnojiva i stopové prvky. Zvláštní péči si určitě zaslouží rajčata a papriky, případně okurky. U ostatních druhů pomožte substrátu dobře zvoleným hnojivem i jeho správným dávkováním. Pro výsevy A většinou i pro množení. Tedy nejen když se chystáte pustit do nového dobrodružství, ale také když přesazujete běžné rostliny, které už jste na zahradě měli. Substrát je typický tím, že obsahuje jen málo hnojiva, které by mohlo sazeničky či semínka přehltit a zahubit. Pokud v něm hnojivo je, bude určené speciálně pro klíčení či růst kořenového systému. Bývá hodně propustný a může obsahovat větší množství dobře vyzrálého kompostu. close info Mira Drozdowski / Shutterstock zoom_in Většina bylinek má podobné požadavky na zeminu a tak se je vyplatí pěstovat ve stejném substrátu. Na bylinky Obvykle je to propustnější substrát, protože většina bylinek nemá ráda přemokření, ale ideální jsou pro ně spíš sušší stanoviště. Patří mezi ně třeba rozmarýn, tymián, oregano nebo i naše majoránka. Pozor ale dávejte s bylinkami, které vyžadují jiné podmínky. Třeba máta. Ta si přímo libuje v těžším a pěkně vlhkém substrátu a proto je lepší zasadit ji na jiné stanoviště i do jiné zeminy. Pro specialisty

Existují rostliny, kterým vyhovují úplně jiné podmínky, než obvykle na zahradě máte. Například vřesy či azalky, které vyžadují velmi kyselou půdu, podobně jako jehličnany a stálezelené dřeviny. Jiné požadavky mají zase růže, jiné lekníny a další vodní rostliny. close info Vladimka production / Shutterstock zoom_in Pokud se pouštíte do pěstování rostlin, které vyžadují zvláštní péči, dopřejte jim i pro ně upravený substrát. Zvláštní kapitolu představují pokojové rostliny. Řada z nich speciální substrát nepotřebuje, ale některé, jako třeba orchideje nebo kaktusy, byste v běžné zemině rovnou zahubili. Dopřejte jim proto, v čem budou prospívat nejlépe. Odmění se vám dobrým růstem a případně i záplavou krásných květů. Související články close Podcasty Výsev salátu: Tyto druhy jsou pro toto období nejvhodnější a vynikají skvělou chutí close Podcasty Pěstitel rajčat prozradil, jakým rajčatům se vyhnout v obchodě, pokud si chcete vážně pochutnat

