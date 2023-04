Naše babičky užívaly tyto bylinky. Znáte je?

Každý zná mátu, bazalku nebo meduňku, ale víte, k čemu je dobrý kerblík nebo yzop? Jaké mají méně známé bylinky účinky na tělo? Které snižují horečku, mají uklidňující či protizánětlivé účinky a které představují pomoc při trávicích obtížích? Najdete tu i recepty na čaje, které vám pomohou se s řadou neduhů vypořádat přírodní cestou.

„Společný bylinkový záhon byl mimo jiné dobrý v tom, že lidé poznali i méně známé bylinky,“ říká o svých zkušenostech z komunitní zahrady Anička Černá, která byla hostem podcastu iReceptář do ucha. V něm se dozvíte nejen to, jak se stát členem komunitní zahrady nebo o co se v ní lidé nejčastěji dohadují, ale i co pěstovat, když máte jen omezený prostor.

Naši předkové neměli po ruce léky a lékař byl pro řadu z nich drahý nebo bydlel příliš daleko. Proto si museli s lecčíms poradit sami. Dnes se na bylinky díváme spíš jako na koření do kuchyně, ale když se o nich něco naučíme, můžou nám pomoci. Tady je několik příkladů:

Kerblík

Jeho křehké stonky a listy mají nezaměnitelnou, jemnou chuť. Je trochu podobný hladkolisté petrželi, ale při promnutí ho podle vůně dobře poznáte. V domácí lékárně ho oceníte při nachlazení a bolestech hlavy, kdy se popíjí jako čaj. Je močopudný, takže pročistí ledviny, měl by ulevovat i při bolestech menstruačních a žaludečních.

Kerblík je sice podobný petželi, jeho chuť a vůně jsou ale mnohem jemnější, anýzovější. Zdroj: shutterstock.com

Kozlík lékařský

Tato bylina se již po staletí používá jako přírodní prostředek na spaní a uklidnění. Zkracuje dobu usínání a zlepšuje kvalitu spánku. Na jaře se sbírá jeho kořen a oddenky, které se pak suší.

Recept na dobrý spánek: Doma vyrobenou nebo zakoupenou kozlíkovou tinkturu (asi 1 lžičku) vmícháme do teplého mléka s medem.

Na pevné nervy můžeme zalít 1 lžičku sušeného kořene kozlíku šálkem studené vody, krátce povařit a pak 10 minut vyluhovat. Pije se 2x denně.



Kořen kozlíku je dobré sbírat na jaře Zdroj: profimedia.cz

Šalvěj

Šalvěj lékařská patří mezi nejúčinnější přírodní antiseptika. Je spolehlivou pomocí při zánětu dýchacích cest, dezinfikuje sliznice a zmírňuje bolest v krku, pomáhá při angíně a zánětech zubů. Silnější nálev z čerstvých či sušených listů se užívá jako kloktadlo, můžete si ale rozžvýkat i samotný čerstvý list. Podporuje prokrvení mozku, mimo jiné zlepšuje soustředění. Jelikož snižuje tvorbu mateřského mléka, neměly by ji užívat kojící ženy.

Šalvěj je nepřekonatelná v boji proti bolestem krku Zdroj: profimedia.cz

Yzop

Nejenom, že dovede od záhonů zapudit běláska zelného, ale navíc má dobré účinky na zdraví. Má dezinfekční účinky, zmírňuje nadýmání, pomáhá při bronchitidě a nadměrném pocení. Nálev z usušené natě můžete pít při zánětu průdušek, močových cest, nadýmání, bolestivé menstruaci. Nálev z květů se užívá při kašli a bolestech v krku.

Yzop prospěje i vašim záhonům Zdroj: profimedia.cz

Koriandr

Je bohatým zdrojem antioxidantů a má mírně antiseptické účinky. Může také pomáhat snižovat hladinu cholesterolu, zlepšovat trávení a udržovat zdravou hladinu cukru v krvi. Některé studie naznačují, že koriandr může mít příznivý vliv na úzkost a depresi.

Recept při poruchách trávení: zalijte 1 lžíce listů nebo 1 lžičku podrcených semen koriandru jedním šálkem vroucí vody. Po 10 minutách přeceďte a pijte.

V kuchyni je skvělý čerstvý i jako semena, podobně ho užijete v domácí lékárně Zdroj: profimedia.cz

Estragon

Francouzský estragon je jemnější, ruský zas houževnatější a přečká zimu. Pomáhá s trávením, povzbuzuje chuť k jídlu. Podporuje vylučování trávicích šťáv, bývá tedy běžně součástí žaludečních likérů.

Recept na čaj proti nadýmání: Zalijte 1 lžičku sušené nebo čerstvé nasekané nati šálkem vroucí vody, zakryjte a po deseti minutách přeceďte. Pijte po doušcích, při bolestech zubů používejte jako kloktadlo.

Estragon je běžnou součástí žaludečních likérů Zdroj: 123rf.cz

Svatolina

Také ji najdete pod názvem santolina nebo olivová bylinka. Je to typická středomořská bylinka, které svědčí hodně slunce, chudá a zásaditá půda. Její žluté květy si drží tvar i po usušení, používají se jako součást mastí a koupelí na bolavé klouby. Odpuzuje moly a jiný hmyz, užívala se i jako prostředek k hubení škůdců na zahradě a podávala se i vnitřně proti parazitům. Při vnitřním užití je potřeba mít se na pozoru v dávkování a těhotné ženy by ji neměly užívat vůbec.

Santolina neboli svatolina, svatá nebo olivová bylinka Zdroj: profimedia.cz

Tymián

Používáme ho hlavně v kuchyni, ale přitom je užitečný i jako léčivka. Tradičně se používá při dýchacích potížích, jako je kašel a bronchitida. Má slabé antibakteriální a protiplísňové účinky a zlepšuje trávení. Je účinný proti vyčerpání, úzkosti a nespavosti. Tymiánové mazání se používá proti bolestem při artritidě nebo jako dezinfekce.

Recept na sirup proti kašli: Zalijte 4 lžičky odrhnutého tymiánu šálkem vroucí vody, po 15 minutách čaj slijte do hrnce, přidejte 100 g cukru a 1 lžíci citronové šťávy a vařte asi 15 minut do zhoustnutí. Podávejte 3x denně – dětem lžičku, dospělým lžíci.

Ať už sáhnete po tymiánu nebo mateřídoušce, proti kašli zaručeně zaberou Zdroj: profimedia.cz

Směs proti horečce

Co dělat, když máte zvýšenou teplotu a potřebujete úlevu? Smíchejte 1 lžičku sušeného květu lípy a stejné množství květu černého bezu, zalijte šálkem vroucí vody, po 10 minutách přeceďte a pijte. Tento čaj si můžete osladit medem.

Jako vždy je důležité, abyste se před použitím jakýchkoli bylinných přípravků poradili s lékařem či lékárníkem, protože bylinky jsou sice z přírody, ale i ony mohou při nevhodném používání uškodit.