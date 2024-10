Poklidné místo, kde usnete, jakmile položíte hlavu na polštář. A každé ráno se vzbudíte s úsměvem a odpočatí. Kdo by takovou ložnici nechtěl. Zaručí vám to třeba její zařízení podle východních nauk?

Podcastový rozhovor o zařizování ložnic najdete přímo TADY:

Učení staré stovky let nám dokáže možná poradit dobře i dnes. A třeba víc než tehdy, protože kvalitně si odpočinout bývá pro řadu z nás větší oříšek. „Feng shui v tomhle vlastně odpovídá našemu selskému rozumu,“ říká v podcastu interiérová designérka Jana Vařechová, jejíž práci najdete na www.interierydopuntiku.cz. Doporučuje nenechat se pravidly příliš svázat, ale vybrat si z nich rozhodně to, co nás obecně uklidňuje. Protože co jiného je v ložnici důležité.

close info ElenaEmiliya / Shutterstock zoom_in Květiny, tlumené světlo a všeobecná harmonie. Do ložnice ideální.

Základní pětka

Základních pravidel pro ložnici podle feng-shui je pět:

harmonické světlo

zeleň, která čistí vzduch

měkké textilie

dobře umístěný nábytek

oáza klidu, kde nic neruší

close info FotoHelin / Shutterstock zoom_in Měkké textilie prostor zpříjemní.

Po dvou

První tři jsou nejspíš úplně jasná, zatímco s dalšími se může laik trochu prát. Co je třeba dobře umístěný nábytek? Namátkou byste třeba měli mít za hlavou stěnu nebo jinou pevnou plochu, která podvědomě vytváří pocit bezpečí. Důležité je taky vidět z postele na dveře nebo mít volný prostor po obou stranách postele.

close info PrasongTakham / Shutterstock zoom_in Pravidlo páru vyvauje prostor. I kdyby jeden stolek byl prázdný a jedna lampa jen na ozdobu.

„Mě se líbí ještě jedno pravidlo,“ dodává odbornice. „A to je pravidlo párovosti předmětů. Tedy že kolem manželské postele jsou dva noční stolky, se dvěma lampičkami, a třeba dvě rostliny, jedna kvetoucí a druhá bez květů.

Hlavně harmonie

Základním pravidlem feng-shui je, že by v každém prostoru měla dobře proudit energie. Podporují to například přírodní materiály nebo nepříliš ostré rohy v okolí postele. Dnes se ale přidává i další pravidlo. A to je odpojení od technologií a shonu moderního světa. Alespoň v noci. „Právě nadbytečné obrazovky a svítící LED diody nás zbytečně okrádají o klid a spánek,“ říká jasně Jana Vařechová.