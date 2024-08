Taky už jste viděli, jak na uprázdněných záhonech raší nové lístečky? Třeba na poli. Nebo dokonce u sousedů. Nejsou líní, jen vědí, že zarostlá půda tolik nevysychá. A že když do ní po sklizni zasijete ta správná semínka, připraví záhony na příští rok. „Vysít si zelené hnojení je skvělý nápad,“ říká v našem podcastu zahradní odbornice Jana Bucharová.

Podcast nejen o zeleném hnojení si přehrajte TADY:

Je možné, že jste se s tím termínem už setkali. O zeleném hnojení se mluví v posledních letech docela často. Ale rozhodně nejde o to, že byste nechali záhon zarůst plevelem. A když, tak řízeně!

Co to je?

Vlastně nic složitého. Když sklidíte to, co na záhonech uzrálo, máte dvě možnosti. Nechat je ladem a na jaře pěkně vyplít, pohnojit a zase osít. Nebo je osít hned. Tím, co prospěje půdě i rostlinám, které zasadíte příští rok.

Semínka necháte vyklíčit, rostlinky vyrůst, a než stihnou dozrát semínka, všechno pěkně posečete a zapravíte do půdy. Hned, nebo necháte přes zimu jako mulč a s promísením počkáte na jaro. Kořeny totiž krásně nakypří půdu, zelená rozkládající se hmota ji pohnojí, aniž byste museli přidávat třeba kompost, a když dobře vyberete, umí zelené hnojení dodat půdě i další látky, jako třeba dusík.

close info VVVproduct / Shutterstock zoom_in Záhony plné zeleně začátkem září? Vůbec to nemusí být plevel.

Na co dát pozor?

Některé druhy zeleného hnojení jsou příbuzné s některými druhy běžně pěstované zeleniny a pokud byste jimi takto oseli stejný záhon, hrozí, že se budou na jednom místě hromadit choroby a škůdci typičtí pro danou skupinu rostlin. Proto je dobré trochu hlídat, čím přesně záhony osijete, případně zeleninu vhodně střídat. Když si vyberete z následujícího seznamu, nebudete litovat:

Svazenka krásně kypří půdu a přitom do ní uvolňuje celou řadu prospěšných látek. Navíc i na konci léta láká včely a čmeláky. Musíte počítat s tím, že do záhonu nepřidá dusík. Její velká výhoda je ale v tom, že není příbuzná se žádnou běžně pěstovanou zeleninou a tak se s ničím nekříží.

close info Bk87 / Shutterstock zoom_in Svazenka nádherně kvete a láká včely.

Hrách rolní Dobře váže vzdušný dusík a potlačuje růst jiného plevele. Je ale příbuzný s hrachem a fazolemi, na záhon je proto potom nesijte.

close info Tomas Vynikal / Shutterstock zoom_in Hrách, lidově řečený peluška, dobře váže vzdušný dusík.

Lupina vlčí bob a lupina bílá Dobře vážou vzdušný dusík a krásně prokořeňují půdu, navíc ji obohatí o řadu minerálů. Stejně jako hrách rolní jsou ale příbuzné s fazolemi a hráškem.

close info Oleksandr Filatov / Shutterstock zoom_in Z květů lupin vytvoříte nádherné kytice.

Jetel Krásně kvete, láká motýly a další hmyz a je vhodný i pod stromy, kde nechcete řešit plevel. Dobře váže vzdušný dusík. Je ale opět příbuzná s hrachem a fazolemi.

close info helen Reid / Shutterstock zoom_in Hlavičky jetele rozzáří podzimní zahradu.

Řepka Tvoří hodně zelené hmoty a půdu dobře prokypří, navíc láká včely. Je příbuzná s košťálovinami, neměla by se tedy potkat třeba s kedlubnou, zelím a dalšími

close info Lana_P / Shutterstock zoom_in Řepka vytvoří spoustu zelené hmoty.

Hořčice dobře kypří půdu, protože má výrazný kořenový systém. Je ale příbuzná s košťálovinami, nevysévejte ji proto ani před brokolicí nebo květákem.