Živý plot z bambusu: Geniální trik, aby se vám nerozlezl po celé zahradě

Vysadit si živý plot z bambusu je velmi lákavé, jenže tím také riskujete velké problémy. Kdo už udělal s bambusem nepěknou zkušenost, dobře ví, že zbavit se ho tam, kde ho nechcete, není jednoduché. Jak to udělat, aby se nerozlezl po celé zahradě, se dozvíte v následujícím článku nebo v další epizodě podcastu iReceptář do ucha, který jsme na téma živé ploty natočili s vaším oblíbeným Janem Kopřivou.

Bambus je jako rostlina do živého plotu čím dál oblíbenější. Málokterá jiná rostlina dokáže tak rychle a účinně ukrýt zahradu před zraky okolí - vždyť bambus je nejrychleji rostoucí rostlinou na světě! V zemích svého původů dokáže v některém období vyrůst za den i o celý metr, u nás v teplých měsících 10 až 20 centimetrů za den. Na hustý živý plot z bambusu tak nebudete muset dlouho čekat, zpravidla stačí dva roky.

Hodný a zlý bambus

Existuje samozřejmě mnoho druhů bambusu, u nás se nejčastěji pěstují tři druhy. Hezky se větví Fargesia rufa nebo Fargesia murielae, takže se hodí jak do živého plotu, tak jako solitér. Doroste až do výšky tří metrů, je mrazuvzdorná a hlavně – nerozšiřuje se invazivními podzemními výhonky. Dá se pěstovat i v nádobách, svědčí jí humózní půda a dostatečná zálivka, především při pěstování v nádobách.

neinvazivní bambus Fargesia murielae Zdroj: shutterstock.com

Pak tu máme ovšem dva druhy, před kterými je potřeba mít se na pozoru. Jsou to Pseudosasa japonica a Phyllostachys. Tyto bambusy se totiž rozšiřují podzemními výhonky. Ty vyraší ze země i dva metry od mateřské rostliny, to znamená, že můžou začít obtěžovat vaše sousedy nebo vytlačit z vaší zahrady jiné rostliny. Co s tím?

Invazivní Pseudosasa japonica Zdroj: shutterstock.com

Když už se vám taková rozpínavá kalamita dala do pohybu, můžete odsekávat výhonky, ale je to práce úmorná, často bezvýsledná a rozhodně zdlouhavá. Je lepší rostliny ze země vytrhnout. Můžete sáhnout i po drsném kalibru, kdy rostlinu odseknete a do stonku nalijete prostředek, který ji do kořenů zahubí. Zahubit však může i jiné rostliny či dokonce zvířata.

Invazivní bambus Phyllostachys vivax Zdroj: profimedia.cz

Pokud přece jen toužíte po posledně jmenovaných druzích bambusů, můžete před jejich vysazením použít kořenovou zábranu – je to speciální fólie, kterou vyložíte příkop, do něhož vysadíte bambus. Ten musí být alespoň 60 centimetrů hluboký.

Nebo tyto druhy vysazujte do betonových koryt, což může ale být značně nákladné řešení.

