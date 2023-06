Zkušená zahradnice radí, jak rajčata vyštipovat a protrhat listy pro obří úrodu

Věděli jste, že pravidelné zaštipování rajčat vám konečně přinese skvělou úrodu? A znáte naopak odrůdy rajčat, které zaštipovat nemusíte? Jaké výhody má odstraňovat fazochy, vám vysvětlí naše odbornice krok za krokem ve videu.

V další poradně podcastu iReceptář do ucha vám bioložka a zkušená zahradnice Jana Bucharová prozradí, proč a jak rajčata vyštipovat a zároveň vám dá skvělé tipy na pěstování těch, která vyštipování zálistků nevyžadují:

Proč se bez zaštipování neobejdete

Co by se stalo, kdybyste tyčková rajčata nechali růst jen tak? Větvila by se, vyčerpávala by se růstem listů místo květů a plodů, vyžadovala by důkladnější oporu. Listy by jí mohly narůst tak hustě, že by se v nich snadno rozbujela plíseň, nejčastěji obávaná plíseň bramborová. Navíc plody skryté mezi listy by zrály pomalu a protože by jich bylo příliš mnoho, mohly by být příliš malé a mdlé.

Výhody zaštipování rajčat

Keříčkové nebo zakrslé odrůdy dorostou jen do určité výšky a šířky, ale dejte tyčkovým prostor – třeba nejoblíbenější odrůdě Tornádo - a díky takzvanému neukončenému růstu se klidně vyšplhají i do výšky dvou a více metrů. Když je zbavíte bočních výhonů, budou mít dost živin pro zdravé, šťavnaté a lahodné plody, které lépe odolají chorobám. Také se k nim dobře dostane slunce, což zlepší jejich chuť a vůni, a navíc stihnou dozrát včas.

Nůž ani nůžky na fazochy nepoužívejte

Jak a kdy rajčata správně vyštipovat? Zapomeňte na nože, nůžky a štípání pomocí nehtů – to vše může do rány po zálistku zavést choroby. Nejzdravější metodou je vzít 3-5 centimetrů dlouhý výhonek, kývat jím tam a zpět, až se vylomí. Takto postupujte alespoň dvakrát týdně. A co dělat, když objevíte postranní výhon pozdě, kdy už je moc dlouhý? Raději ho nevylamujte, mohli byste rostlinu poškodit nebo jí vylomením způsobit příliš velkou ránu a tedy i vstupní bránu pro infekce.

zaštipování rajčat - vylamování Zdroj: shutterstock.com

A co vrcholy?

Zatímco postranní výhony u tyčkových rajčat zaštipovat musíte, vrchol můžete nechat vyrůst tam, kam budete chtít. Ale když ho odlomíte, rostlina vloží veškerou energii do plodů, které už vyrostly, jelikož jiné mít nebude - rajčat může být tím pádem o trochu méně, ale zato budou chutnější, kvalitnější.

Divoká rajčata

Pro fajnšmekry jsou tu pak odrůdy, jejichž plody jsou drobné, zato neuvěřitelně aromatické. Jsou to rajčata ve své původní podobě. „Stačí jim jen nízká opora, aby se rostliny úplně neválely po zemi, ale jinak se nechávají růst, jak je jim libo,“ vysvětluje Jana Bucharová v podcastu iReceptář do ucha.

Zdroje: radimejak.cz, krautundrueben.de