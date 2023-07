10 fantastických socialistických pomazánek ze školky: Chutnají skvěle i dnes

Jak jste to měli se školkou? Někteří z nás tam chodili rádi za kamarády a oblíbemými učitelkami, jiní se děsili každého všedního rána. Něco ale přece jen bývalo dobré. Pro většinu z nás to byly svačinky, které většinou znamenaly chleba namazaný pomazánkou. Také se vám vybaví jejich chuť i v dospělosti?

Na dětství většinou vzpomínáme s nostalgií, která je nám zkrátka vlastní. Mohli jsme si hrát, neměli jsme žádné velké starosti, nemuseli jsme chodit do práce a shánět peníze. Všechno tak nějak přicházelo samo a když jsme poslouchali, nebyly ani velké problémy s rodiči. A dneska? Od rána do večera se musíme o něco nebo o někoho starat, volný čas je minulostí a každý den řešíme další a další problémy. O to raději se ohlédneme za dětstvím a připomeneme si jej třeba i něčím tak obyčejným, jako je klasická „školková“ pomazánka. Tak kterou jste měli nejraději právě vy?

Mrkvová

Zkusme začít třeba něčím trochu kontroverzním - mrkvovou pomazánkou. I přes ten název je dobrá, zdravá a navíc jednoduchá na přípravu. Stačí trocha převařeného mléka, máslo, na jemno nastrouhaná mrkev a sůl na dochucení. Pokud bychom chtěli mrkev nahradit téměř jakoukoliv jinou surovinou, nebude v tom žádný problém. Prakticky stejně může vzniknout pomazánka vajíčková nebo sardinková. Základem je rozmíchané máslo mírně naředěné svařeným mlékem. Jakmile máme z uvedených surovin vymíchanou hladkou hmotu, bude ten pravý čas na přidání zbylých surovin, mírné dosolení a je hotovo.

Játrová

A co třeba játrovou pomazánku? Na tu sice už budeme potřebovat trochu kulinářského umu, ale bude stačit jen opravdový základ. Nakrájenou cibulku zpěníme na oříšku másla a jakmile uvidíme zlatavou barvu, přidáme nadrobno nakrájená játra, která musíme jemně podlít a podusit. Až bude hotovo, můžeme vše buď jen promíchat - pokud byla játra spíše naškrábaná, nebo směs pomocí tyčového mixéru rozmixujeme do hladka. Přidáme trochu másla a dochutíme solí.

Většina pomazánek je hotová během chvíle Zdroj: Pixabay

Česneková

Asi nemůže být nic jednoduššího než česneková pomazánka, na kterou nám bude stačit kousek másla, trojúhelníček (nebo podle potřeby i víc) taveného smetanového sýra, prolisovaný čerstvý česnek podle chuti a samozřejmě špetka soli. Všechno spojíme - stačí vidličkou v misce a můžeme servírovat.

Hrášková

Zelená pomazánka bývala vždycky oblíbená a vůbec nevadilo, že v ní byl vlastně tak trochu nenáviděný hrášek, který jindy na talířích spíš zbýval. Když byl ale ten sterilovaný namletý nebo alespoň nasekaný na opravdu drobné kousky a zamíchaný do másla s kapkou mléka, nebylo co řešit. Tuhle pomazánku lze dochutit samozřejmě nejen solí, ale třeba i troškou sušeného mletého česneku.

Květáková

Nejíte květák? Květákovou pomazánku si ale jistě dáte s chutí. A přitom stačí tak málo: uvařit květák, po vychladnutí jej nakrájet, nejlépe ale zpracovat v mixéru, přidat na jemno nakrájenou cibuli a natvrdo uvařená nastrouhaná vajíčka. Všechno spojíme máslem, jako vždy mírně osolíme a práce je u konce.

Sýrovo-škvarková

Základem bude i tentokrát máslo, jen do něj přidáme najemno nastrouhaný tvrdý sýr a mleté škvarky. Dochutíme najemno nakrájenou cibulkou (můžeme použít i jarní cibulku) a hořčicí. V tomto případě počkáme s dosolováním až po ochutnání, protože jak škvarky, tak i hořčice mohou být mírně slané.

Pomazánka z červené řepy

Tuhle pomazánku jsme jako děti milovaly, ale maminky z ní mívaly už menší radost. Červená řepa je přebornice v barvení čehokoliv, a to i v této pomazánce. Kdo by se o to ale jako dítě staral? V tomto případě se obejdeme bez másla, předvařenou nebo konzervovanou červenou řepu jen najemno nastrouháme, smícháme s Lučinou a můžeme dochutit česnekem. Nezapomeneme na špetku kmínu a soli a je hotovo. Jednoduché a zdravé. Když si nebudete řepu vařit doma a koupíte už uvařenou v obchodě, vykouzlíte pomazánku za pár minut.

Vajíčková

Ani tahle pomazánka nevyžaduje dlouhá kuchařská studia a ohromíte jí nejen děti, ale i dospělé členy rodiny. Natvrdo uvařená vajíčka nastrouháme nebo třeba jen rozmačkáme vidličkou, přidáme pomazánkové máslo, nakrájenou cibulku (červená bude vynikající) a dochutíme solí, česnekem, případně čerstvou pažitkou. Místo pomazánkového másla můžeme použít také trochu majolky, ale jen opatrně, aby výsledek nebyl příliš tekutý.

Rybičková

Tahle pomazánka byla další mezi těmi oblíbenými, není tedy důvod proč si nezkusit zavzpomínat na dětství právě jejím prostřednictvím. Bude stačit jedna plechovka sardinek (raději) ve vlastní šťávě, nadrobno nakrájená cibulka, hořčice a máslo. Rybičky rozmačkáme a dobře promícháme s ostatními ingrediencemi. Hotovo. Kdo by měl chuť experimentovat, může hotovou pomazánku zakápnout citronem.

Králičí, čili ředkvičková pomazánka

S králičí pomazánkou byla vždycky legrace. Kromě červených na drobné kousky nakrájených bulviček, se v ní objevovaly také mladé nasekané ředkvičkové lístky. Odtud také pochází její druhý název. K ředkvičkám pak stačí přidat už jen Lučinu, prolisovat stroužek česneku, přisolit a všechno spojit trochou zakysané smetany do požadované konzistence. Na opečeném toustu bude nejlepší.

A jaké pomazánky jste jako malí milovali vy? Našli jste tu svoji nejoblíbenější?

Zdroje: magazin.recepty, nejrecept, iprima