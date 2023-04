Smíchejte kondenzované mléko s kakaem a uvidíte, co se stane. Delikatesa!

Jste milovníky čokoládových dezertů? Pokud ano, tak se připravte na fantastickou delikatesu, kterou jste ještě nejedli. Spojením kakaa a kondenzovaného mléka vytvoříte sladkou směs, ze které můžete vyrobit hned dva bleskové moučníky. Zvládnete je připravit za 5 minut. Nevěříte? Zkuste to.

Koho by nehonila po dobrém obědě mlsná? Ke kávě nebo čaji je to zkrátka „povinnost" si něco sladkého dát. Kondenzované mléko - salko si můžete přidat do kávy jako sladilo, anebo z něj rovnou připravte moučník, kterému nikdo neodolá. Jeho příprava nezabere ani tolik času. Vše budete mít do několika minut hotovo!

Připravte si podle videoreceptu čokoládovou dobrůtku, na kterou budete potřebovat pouze salko a kakao:

Hrnkový dort z pánve

Tento dort nebudete péct v troubě, ale na pánvi. Než se ale k pečení dostanete, připravte si nejprve těsto. V míse smíchejte metličkou vejce, půl lžičky tekuté vanilky a půl hrnku cukru. Poté přidejte po půl hrnku mléko, olej a kakaový prášek, 10 g prášku do pečiva a ¾ hrnku mouky. Po přidání každé ingredience směs vždy promíchejte. Nakonec vymažte máslem hlubokou pánev, vysypte ji moukou a hotové těsto do ní přelijte. Nechte těsto péct pod přiklopenou pokličkou na mírném ohni asi 40 minut.

Kakao volte kvalitní holandské, které je v dortu opravdu fantastické. Zdroj: shutterstock

Čokoládová poleva na dort

Než se dort upeče, máte spoustu času na přípravu čokoládové polevy. Do hrnce dejte 3 lžíce jogurtu, 2 lžíce kondenzovaného mléka a 2 lžíce kakaa. Vše metličkou promíchejte, přilijte 3-4 lžíce mléka a opět směs míchejte na mírném ohni, dokud nebude poleva uvařená. Upečený dort polijte polevou a posypte nadrcenými arašídy.

Sladké kuličky truffles

Na tuto čokoládovou dobrotu vám postačí pouze plechovka tradičního kondenzovaného mléka a 160 g holandského kakaa. Nejdříve zahřejte salko v rendlíku tak, aby bylo horké, ale nevařilo se. Poté k němu prosejte kakao a vše pečlivě smíchejte dohromady. Hotové těsto přendejte do potravinářské folie a nechte v chladničce uležet 2 hodiny. Jakmile bude vychlazeno, vytvořte z něj malé kuličky, které obalte v kakau. Čokoládové truffles skladujte v lednici.

Kuličky můžete obalovat jak v kakau, tak i v namletých ořechách nebo v kokosu. Zdroj: Sergei Leto/Shutterstock.com

Čokoládovo-ořechové kuličky

Pokud máte v oblibě čokoládu s oříšky, tak je tento recept pro vás jako stvořený! Smíchejte plechovku karamelového salka se 150 g rozdrcených piškotů, umletých ořechů a másla, 2 lžícemi rumu a 100 g nastrouhané hořké čokolády. Těsto by nemělo být ani příliš husté, ale ani příliš tekuté. Proto ho dle potřeby nařeďte mlékem nebo zahustěte piškoty. Poté nechte uležet na hodinu v chladničce. Nakonec už jen kuličky obalujte v nasekaných ořechách nebo v kokosu.

Zdroje: primainspirace.cz, kupi.cz, denik.cz