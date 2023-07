Geniální triky šéfkuchaře, aby džem krásně ztuhl. Už žádná tekutá břečka

Jak správně připravit džem a co dělat, aby dostatečně ztuhnul? Zkuste využít triky renomovaných, kteří si s tím umějí hravě poradit.

Také se snažíte co nejvíce úrody ze zahrádky uchovat na zbytek roku ve formě džemu? Když už si s touto pochutinou dáte tolik práce, bylo by fajn, aby výsledek byl naprosto dokonalý. Jak tedy postupovat, aby měl tu správnou konzistenci a všechno se povedlo?

Uvařte si višňový džem s citronovým tymiánem se šéfkuchařem Romanem Paulusem:

Domácí je prostě domácí

Přestože současný trh nabízí neskutečné množství zpracovaného ovoce ve formě džemů a marmelád, nikdy není nad domácí poctivý výrobek. Nejenže víte, co do nich opravdu dáte, ale můžete si je dochutit podle svého.

Základem je kvalitní ovoce

Výhradně vždy používejte zdravé a plně uzrálé plody. Ovoce by nikdy nemělo být příliš přezrálé, protože pak ztrácí pektin a špatně se želíruje. Před použitím jej důkladně očistěte, případně oloupejte a odstraňte jádřince i pecky. V případě, že se jedná o větší druhy ovoce, pokrájejte je na menší kousky.

Přestože současný trh nabízí neskutečné množství zpracovaného ovoce ve formě džemů a marmelád, nikdy není nad domácí poctivý výrobek. Zdroj: Shutterstock

Ovoce nechte projít varem

Takto připravené ovoce vložte do většího hrnce, mírně podlijte vodou a pomalu přiveďte k varu. Občas s ovocnou směsí zamíchejte, aby se nepřichytila ke dnu. Jakmile se ovoce lehce rozvaří, stáhněte hrnec z plotýnky.

„Bez“ kousků, nebo „s“?

Pokud chcete, můžete po vychladnutí ovocnou směs propasírovat přes jemné sítko, ale pokud chcete mít v džemu kousky ovoce, můžete se tomuto kroku naprosto vyhnout. Následně vmíchejte dávku cukru a opět směs chvíli povařte, dokud se cukr zcela nerozpustí. V tuto chvíli můžete přidat i špetku kyseliny citronové, která má konzervační účinky.

Kdy přidat želírovací cukr

Jestliže budete do džemu zpracovávat ovoce s malým obsahem pektinu, přidejte do směsi také želírovací cukr. Použitým množstvím si můžete korigovat takovou hustotu, jakou právě vy od džemu požadujete. Jakmile bude směs houstnout, můžete do ní kápnout i trošku čistého alkoholu, který později ochrání před nežádoucími plísněmi a také může obohatit výslednou chuť džemu.

Jestliže budete do džemu zpracovávat ovoce s malým obsahem pektinu, přidejte do směsi také želírovací cukr. Zdroj: Shutterstock

Naporcujte džem do sklenic

Ještě horký džem nalijte opatrně do připravených vysterilizovaných sklenic a rovnou je zavíčkujte. Víčko musí být naprosto těsné, aby se dovnitř nedostal žádný vzduch. Tak vám totiž takový džem vydrží i několik let. Vyhovující je suché, tmavé a dobře větratelné místo se stálou teplotou.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.velkeucho.cz, www.danatenzler.blog.idnes.cz