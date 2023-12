Jablka jsou oblíbeným a zdravým ovocem, které se často využívá k přípravě mnoha pokrmů. Co ale dělat, aby nezhnědla a byla stále krásně svěží?

Jablka jsou skvělým zdrojem vitamínů a minerálů, ale bohužel po rozkrojení poměrně rychle hnědnou. Jak tomu zabránit a mít jablíčka co nejdéle čerstvá? Využijte osvědčené tipy, jak rychlému hnědnutí zamezit, máte hned několik možností.

Jak jednoduše nakrájet jablka a zbavit je jádřinců? Takhle to dělá zkušený Gordon Ramsay! Podívejte se na toto YouTube video na kanále Dabl:

Proč jablko hnědne

Jakmile jablko nakousnete, rozkrojíte či nastrouháte, můžete pozorovat, že během chvilky začne měnit svou barvu do hněda. Je to díky oxidaci. V narušené vnitřní dužině ovoce bez slupky se smíchají enzymy a barviva a díky přístupu kyslíku vznikají sloučeniny hnědé barvy. Přestože není dužina závadná, ovlivňuje to nejen vzhled ovoce, ale i jeho výslednou chuť. Hnědnutí však můžete účinně zabránit a není to nic složitého. Co vše vám s touto lapálií pomůže?

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak udržet jablíčka v přirozeném odstínu, je použití citronové šťávy.

Šťáva z citronu

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak udržet jablíčka v přirozeném odstínu, je použití citronové šťávy. Stačí jí pokapat všechny řezné plochy. Obsažená kyselina brzdí aktivitu enzymů, které způsobují oxidaci. Pokud však zpracováváte větší množství jablek, nebo nechcete, aby měla výraznou citronovou chuť, ponořte je po rozkrojení do misky plné ledové vody a přidejte 1 polévkovou lžíci čerstvě vymačkané citronové šťávy.

Ocet

Podobné účinky má také ocet. Můžete využít nejen ten klasický, ale i jablečný a vinný.

Perlivá limonáda

Velice snadno lze také použít perlivé limonády s citrusovou příchutí. Ovšem v tomto případě myslete na to, že jsou zpravidla poměrně sladké. Proto do nich namáčejte jablka pouze pokud z nich chcete připravovat sladký pokrm. Velice dobře funguje i limonáda zázvorová. Ovoce namočte na 3 až 5 minut. V tomto případě jej již nemusíte oplachovat.

close info Profimedia zoom_in Před rychlým hnědnutím zachrání jablka také koupel ve slané vodě.

Sůl

Před rychlým hnědnutím zachrání jablka také koupel ve slané vodě. Nemusíte se obávat, že by snad ovoce bylo pak slané, jeho chuť to nijak neovlivní. Sůl totiž funguje jako přírodní konzervant a pomůže udržet jablka stále světlá. Na 1 hrnek vody přidejte ½ kávové lžičky soli a jablka namočte na 5 až 10 minut. Nakonec je důkladně omyjte hodně studenou vodou.

Potravinová fólie

Velice dobrou službu vám proti hnědnutí jablek prokáže i klasická potravinová fólie. Rozkrájená jablka do ní zabalte tak, aby se k nim nedostal žádný vzduch, zabráníte tak procesu oxidace.

