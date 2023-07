Geniální trik mojí maminky, aby naložené okurky zůstaly i po zavaření křupavé

Sklizeň okurek začne co nevidět. Proto byste měli vědět, jak je správně zavařit, abyste si na nich pochutnali i v zimním období. Při zavařování totiž musíte dodržovat určité zásady, díky kterým se nakládačky stanou opravdu dokonalé. Povíme vám, jak na to!

Není nad to udělat si vlastní domácí zavařovačky. Nejenže je připravíte bez přidání různé chemie, ale také si můžete samotné složení upravit podle sebe. Problém však může nastat ve správném ochucení nebo dokonce i v samotných okurkách, které mohou ztratit svojí typickou křupavost. Vyzkoušejte letos zavařovat podle následujícího postupu, který vám zajistí absolutní úspěch! Je to snadné.

Nakládané okurky můžete připravit také podle videoreceptu bez láku. Postačí vám pouze převařená a vychlazená voda:

Příprava čerstvých okurek

Prvním krokem k dokonalým nakládačkám je správný výběr čerstvých okurek, které by měly být malé do 10 cm. Jen ty jsou totiž krásně tvrdé a křupavé. Nepodceňujte ani jejich pečlivé očištění od všech nečistot a zbytků hlíny. Veškeré okurky proto dejte na chvíli do vody, a poté je pomocí kartáčku lehce očistěte.

Volba ingrediencí na ochucení

Do čistých, horkou vodou vypláchnutých sklenic začněte vkládat pepř, nové koření, bobkový list a hořčičné semínko. Dle vašich preferencí si pak připravte takové ingredience, které uznáte za vhodné. Použít můžete cibuli, kopr, mrkev, česnek, chilli papričky, křen nebo bílou petržel. Okurky pořádně upěchujte do sklenic společně s jednotlivými kousky zeleniny.

Do každé sklenice přidejte listy rybízu, višně nebo křenu. Okurky prý budou křupavější. Zdroj: Profimdia

Nejlepší lák na okurky

Příprava nálevu není vůbec nijak složitá. Na litr vody budete potřebovat 300 ml kvasného lihového octa, 80 g cukru a 30 g soli. Vodu společně s cukrem a solí dejte vařit. Poté přidejte ocet a ještě horkým nálevem připravené sklenice zalijte zhruba 0,5-1 cm pod okraj.

Sterilace různými způsoby

Pevně uzavřené sklenice víčkem musíte dát sterilovat, aby byly nakládačky dlouho trvanlivé. Sterilovat můžete v hrnci nebo v troubě. V obou případech musí být teplota 85 °C. V hrnci s horkou vodou při této teplotě nechte vařit půl hodiny. V druhém případě si troubu nejdříve předehřejte na 50 °C. Sklenice vložte na pekáč s trochou vody, vložte do trouby a poté zvyšte teplotu na 85 °C. Po 55 minutách sklenice vyndejte.

Při nakládání okurek mějte vždy čisté ruce. Vyvarujte se rovněž dotyku s hrdlem sklenice. Zdroj: Profimedia

Osvědčený trik funguje

Jak zakončit výrobu nakládaných okurek? Nejspíš už jste slyšeli, že je po vyndání z hrnce musíte otočit dnem vzhůru. Nejdřív však vyzkoušejte ještě jeden fígl, díky kterému budou okurky krásně křupavé a tvrdé. Po uvaření vložte sklenice do hrnce s trochou horké vody a pomalu přilévejte vodu studenou. Voda se nesmí dostat přímo na sklenice, aby nedošlo k jejich popraskání. Hotové okurky je pak lepší nechat alespoň 2-3 týdny v chladu, než je začnete jíst.

Zdroje: blesk.cz, prozeny.cz, bydlimekvalitne.cz