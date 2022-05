Proč při krájení cibule profesionální kuchaři nepláčou: Jednoduché triky

Cibule je základ – přidává se do guláše, pod maso nebo jako surovina do různých salátů a pomazánek… Nakrájet tuhle baňatou zeleninu je řehole. Co můžete udělat proto, aby to proběhlo bez jediné slzičky?

Na internetu koluje jeden vtip: Pán domu krájí cibuli a hodně u toho slzí. Jeho žena na něj volá z obýváku: „To musíš krájet pod vodou!“ A zoufalý muž vykřikne: „A můžeš mi říct, jak mám pod ní tak dlouho vydržet?“ Ano, cibule je zelenina, která rozpláče člověka na počkání. Kdybyste se na tenhle efekt zeptali botanika, určitě by vám řekl, proč...

Pláč je jako výstřel z pistole

Popravdě, cibule není tak zlomyslná, jak se může zdát. Obzvlášť, když zjistíte, že její snaha vás rozplakat je vlastně jen pouhou obrannou reakcí. Zelenina je zabalená do ochranných slupek, které fungují jako její bezpečnostní štít. Když je narušíte, začne se logicky bránit. Vylučuje odpudivý plyn, který má podobné složení jako klasický slzný plyn. A dál už to znáte. Slzy, slzy a zase slzy…

Odpuzující aroma spojené s pláčem má odehnat nejen škůdce v přírodě (například molíka česnekového), ale i člověka, který cibuli baští, a hlavně krájí, ve velkém. Pokud nechcete při sekání cibule proplakat svoje oči, inspirujte se trikem zkušených šéfkuchařů. Ti zpracovávají cibuli každý den a bez jediné slzičky. Jak to dělají?

Krájejte jako šéfkuchař – bez slz!

Na loupání si připravte studený a ostrý nůž. Nejdříve z cibule odstraňte část z kořeny. Pak čepel zasuňte dovnitř zeleniny a odřízněte kuželovitou část, která je zodpovědná za váš pláč. V tomhle případě by už mělo být nebezpečí zažehnáno. Pak už můžete cibuli krájet dle libosti – nadrobno, na kolečka... Šéfkuchaři se dušují, že při tomhle zpracovávání už vás oči pálit nebudou. Tak si to vyzkoušejte!

Pustťte cibuli k ledu

Pokud spíš věříte osvědčeným „babským radám“, můžete se s cibulí poprat ještě jinak. České hospodyňky třeba doporučují dát zeleninu na pár minut do mrazáku. Při krájení budou těkavé látky utlumeny mrazem a nebudou vám kazit náladu.

Zapalte svíčku (a doufejte)…

Vypadá to trochu jako duchařská komedie, ale opravdu to funguje! Tak schválně, zkuste zapálit svíčku a začněte krájet cibuli. Co se stane? Hořící plamen všechny výpar pohltí a vaše oči zůstanou suché.

Zkuste terapii teplem

Jiný pohled na zpracování cibule mají majitelé mikrovlnek. Ti věří, že když dají cibuli na 30 sekund do zahřívacího stroje, zkrotne. A při následném loupání a krájení už nebude tak nepříjemná jako dřív.

