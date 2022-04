Jak zajistit, aby vám při smažení neprskal tuk z pánve. Skvělý je trik s octem

Těšíte se už na nedělní smažené řízky? Poradíme vám, jak na to, aby olej neprskal a vaše kuchyňská linka zůstala perfektně čistá.

Přestože je smažení naprosto banální záležitost, může být někdy i trochu nebezpečné. Když prská rozpálený olej z pánve, velice snadno může zasáhnout i některou část vašeho těla, nejčastěji ruce a obličej. A nakonec vás ještě ve výsledku čeká nepříjemný úklid a boj s mastnotou na lince. Nezoufejte, víme, jak na to. Stačí si jen osvojit některý z ověřených triků, které vám pomohou vyhnout se nejen popáleninám, ale i případnému nepořádku. A hlavně? Pár kuchyňských fíglů vždycky přijde vhod.

Proč olej při smažení prská

Může za to obyčejná voda a stačí k tomu jedna jediná mini kapička. Se zvyšující se teplotou se voda vypařuje, a když se zachytí v oleji, potřebuje se dostat ven co nejrychleji. Společně s ní se do vzduchu dostane i rozpálený tuk. Vždy proto používejte dokonale suchou pánev a před smažením ji pro jistotu ještě vytřete papírovou utěrkou.

Obyčejný ocet umí dokonale absorbovat vodu. Zdroj: shutterstock.com

Jak nežádoucí prskání zmírnit

Přestože byste měli být při smažení obezřetní a pozorní, na druhu stranu se ho nemusíte obávat. Pomůže už to, že budete maso nebo smažené potraviny vkládat do oleje opatrně a pozvolna od jednoho konce k druhému. Žádné prudké házení na pánev.

Zkroťte rozpálený olej octem

Tato vzácná tekutina opět nezklame. Obyčejný ocet totiž umí dokonale absorbovat vodu. Stačí do něho namočit vatový tampon a před zahájením smažení s ním potřít povrch pánve.

Sůl pohltí veškerou vlhkost

Obyčejná kuchyňská sůl dokáže při správném použití doslova divy. Stačí, když na povrch pánve nasypete lžičku tohoto bílého zázraku a nalijete na ni olej. Teprve poté se pusťte do smažení. Sůl má totiž hygroskopické vlastnosti a bez problémů nasaje veškerou vlhkost do sebe, takže tuk nestříká.

Profesionálové používají trik s korkem

Ve chvíli, kdy během smažení nastane fáze, že olej ještě neprská, ale už hustě pění, mějte při ruce korkový špunt. Vložte jej do rozpáleného oleje mezi maso, korek pěnění dozajista zastaví.

Další triky, které zastaví prskání oleje

Do tuku vložte několik koleček očistěné a osušené mrkve.

Stejně působí i malý kousek chleba.

Dno pánve vyložte pečicím papírem a postupujte obvyklým způsobem.

Posypte olej před smažením lehce moukou.

Odér oleje pohltí mléko nebo pivo.

Pokud nechcete ze smažených pokrmů cítit olej, vyzkoušejte další zajímavý trik. Přidejte do trojobalu mléko nebo pivo. Stejným zázrakem je i pár kapek citronu. Zvolenou ingredienci vždy přidejte k vejci a důkladně promíchejte.

Výběr tuku na smažení

Hlavním parametrem při výběru tuku by měl být kouřový bod. Pomalejší a šetrnější smažení probíhá při teplotě kolem 150 °C, ale většinou pánev dosáhne teploty až 190 °C. Olej, který má vysoký kouřový bod, bývá většinou rafinován.

Maso vkládejte do oleje opatrně a pozvolna od jednoho konce k druhému. Zdroj: shutterstock.com

Na smažení tedy dejte vždy přednost tukům a olejům, které se nepřepalují. Když k tomu dojde, vznikají nejen škodlivé látky, ale tuky mění i svoji chuť. A tak by vám mohl přepálený olej nebo máslo naprosto zkazit připravovaný pokrm.

Náš tip

Nejlepší je na smažení přepuštěné máslo neboli ghí, dodá řízkům vynikající jemně oříškovou chuť a nepřepaluje se. Zvolit můžete i starou dobrou klasiku, tedy sádlo. Jeho teplota, při které se začíná přepalovat, se totiž řadí mezi ty nejvyšší.

Zdroje: www.mlsnyhrnec.c, www.adbz.c, www.chalupari-zahradkari.cz