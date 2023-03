Co vhodit do oleje, aby vám to doma při smažení nepáchlo? Budete to dělat pořád

Zápach ze smažení je někdy velmi obtížné vyhnat ho z celého bytu. Ovšem existují vychytávky, které vám pomohou, aby olej při smažení tolik nesmrděl.

Smažené řízky či jiné dobroty si dopřeje jistě občas každý z nás. Bohužel jejich příprava s sebou přináší i nepříjemný odér z přepáleného oleje, který se někdy line i celým bytem a má tendence nasáknout i do záclon a dalších textilních materiálů. Je však několik možností, jak tomu můžete předejít.

Pokud chcete vědět, které oleje je ideální používat na smažení? Podívejte se na toto video:

Buďte o krok napřed

Vždy je lepší problémům předcházet a zápachu z přepáleného oleje se vyhnout. Proto by měla být vždy zajištěna dobrá cirkulace vzduchu. Neváhejte tedy ještě před smažením zapnout digestoř a po celou dobu i důkladně větrat otevřenými okny. Stejně tak pečlivě zavírejte dveře do okolních místností, aby se zápach nešířil po celém obývacím prostoru.

K osvěžení vzduchu a pohlcení zápachu ze smažení můžete využít citron nebo citronovou šťávu. Zdroj: shutterstock

Vhoďte do pánve citron

K osvěžení vzduchu a pohlcení zápachu ze smažení můžete využít citron nebo citronovou šťávu. Stačí přidat pár kapek do oleje na smažení. Ve výsledku budete mít řízky i lehce navoněné citrusovou vůní. Při smažení ve velké vrstvě oleje do něj můžete přidat i celou polovinu citronu, jen by neměl být chemicky ošetřený. Ke všem pokrmům se však tato přísada nehodí. Je tu však i jiná možnost. Dejte několik kousků citronu do vroucí vody vedle pánve na smažení a nechte citronovou vůni, aby zápach pohltila.

Prevencí zápachu je kousek jablka

Stejně tak můžete do oleje, v němž budete smažit, přidat na pánev pár plátků čerstvého jablka. Ovoce pohltí nepříjemné pachy a nemusíte se bát, že by snad připravovaný pokrm mohl vonět po jablkách, neovlivní to ani chuť. Před použitím jablko omyjte a důkladně odstraňte jádra. Pak ho nakrájejte na tenké plátky a v oleji je postupně vyměňujte. Vždy, když jablko zhnědne, vyměňte ho za nový kousek.

Petržel

Další surovinou, která vám pomůže od zápachu ze smažení, je zelená petržel. Do oleje přidejte čerstvou snítku, která perfektně neutralizuje nepříjemný zápach. Stejně jako u jablka ji po zhnědnutí vyměňujte za čerstvou. Jinak se petržel začne přepalovat a zápach ze smažení posílíte ještě i tím. Navíc by připravovaný pokrm mohl být hořký.

Ocet a jablka patří mezi přírodní pohlcovače pachu. Zdroj: Profimedia

Využijte sílu octa

Pokud se zápachu ze smažení nemůžete zbavit, nasaďte proti němu predátora jménem ocet. Je všeobecně známé, že právě ocet perfektně pohlcuje nežádoucí pachy a v případě smažení to platí dvojnásob. Postavte do prostoru v kuchyni mísu, do níž dáte ocet, který můžete navíc posílit jedlou sodou a kávovou sedlinou. Všechny tyto látky dokonale absorbují nepříjemný pach.

Můžete použít i další možnost. Již při smažení si dejte na sporák vedle pánve hrnec s vodou a několika lžícemi octa a přiveďte jej k varu. Jakmile se voda bude vařit a začne se vypařovat, pohltí většinu zápachů ze smažení.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.toprecepty.cz, www.bydlimekvalitne.cz