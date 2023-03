5 geniálních triků, aby se cibule nekazila: Znáte cibulovou pastu?

Cibule se využívá jako základ všemožných jídel, a proto je velmi důležitou potravinou v kuchyni. Abyste ji měli vždy po ruce, je dobré znát způsoby, jakými ji lze uskladnit, aniž by se do týdne zkazila. Vyberte si z následujících způsobů, díky kterým nezabere cibule příliš místa a skvěle ušetří čas při dalším vaření!

Základem pro dlouhodobé skladování jakéhokoliv ovoce či zeleniny je dobrá kvalita. Cibule by měla být pevná a suchá. Naopak byste neměli uskladňovat takové kusy, které jeví známky plísně nebo jsou nějakým způsobem poškozené. Z jednoho kusu by se tak hniloba mohla rozšířit na veškeré ostatní, jež by poté putovaly přímo do koše.

Předsmažená cibulka v sádle

Tento způsob uchování cibule je skvělý hlavně v tom, že vám ušetří čas, jakmile se příště pustíte do vaření. Cibuli nakrájenou na proužky či větší kousky, zalijte rozpuštěným sádlem a ponechte stát jednu hodinu. Poté osmahněte cibulku na rozehřáté pánvi dozlatova. Nakonec už stačí nechat osmaženou cibulku okapat v sítku a přendat do sklenice, kterou zalijte sádlem. Cibulku uchovávejte v lednici a v případě potřeby ji použijte do bramborových knedlíků, omáček nebo dipů.

Zmrazení na několik měsíců

Předsmaženou cibulku můžete rovněž po vychladnutí zmrazit, stejně tak i čerstvou. Cibuli nakrájejte na kousky, které nechte vysušit na papírové utěrce. Následně je přendejte do sáčku, který vložte do mrazáku. Nakrájenou cibuli můžete nasypat také do forem na led a zalít olejem. Jakmile kostky ztuhnou, přemístěte je do pytlíku, kde vám zbytečně nebudou zabírat místo.

Cibuli můžete v kuchyni skladovat zavěšenou společně s česnekem a chilli papričkami. Zdroj: B-D-S Piotr Marcinski / Shutterstock

Skvělá cibulová pasta

Cibuli lze skladovat v lednici ještě jedním způsobem, a to jako cibulovou pastu. Oloupanou cibuli rozmixujte na kaši, přidejte olej, sůl a vzniklou směs dejte do sklenice. V lednici vám tak vydrží po dobu několika týdnů. Při každém odebírání si však nezapomeňte brát vždy čistou lžíci, aby se do pasty nedostaly žádné bakterie a nezkazila se vám.

Nakládaná cibule

Pro dlouhodobé skladování cibule ji můžete také naložit do soli. Cibuli oloupejte, nakrájejte na drobné kostičky a spolu se solí ji nasypte do sklenic. Uzavřené sklenice skladujte na suchém a tmavém místě. Díky tomuto triku nemusíte připravované jídlo více solit.

Cibulové koření

Dalším trikem, jak skladovat cibuli, je usušení nakrájených koleček. Nejdříve však kolečka ponořte na 30 sekund do vroucí vody a poté hned do ledové. Následně ji usušte pomocí papírové utěrky, vyskládejte jednotlivá kolečka na plech a dejte sušit do sušičky nebo trouby při teplotě 50 °C na několik hodin.

Usušená cibule po namočení bude opět jako čerstvá. Zdroj: Shutterstock

Během sušení cibuli občas promíchejte, čímž zkontrolujte, zda není přesušená. Uchovávejte v uzavřené sklenici klidně celý rok. Usušenou cibuli můžete rozdrtit a používat jako koření, anebo v případě potřeby na chvíli namočit a poté využít jako klasickou čerstvou cibulku.

