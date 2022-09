Navlékněte na jablka gumičku a nikdy nezhnědnou. Tyhle triky si zamilujete

Jablka patří u Čechů mezi nejoblíbenější ovoce. Co udělat proto, aby se při rozkrojení tak rychle nekazila?

Jedno přísloví říká: „Sněz jedno jablko denně a doktoři budou bez práce.“ Tohoto přísloví se drželi i staří Římané, kteří jedli ovoce ve velkém. Věřili totiž, že díky němu se stanou nesmrtelnými… Tuhle výjimku jim sice jablka nedopřála, ale minimálně jim prodloužila život o pár let. A není divu. Jablka jsou totiž plná vitaminů C, E a minerálů (zinek, fosfor, hořčík, dusík, železo, vápník), které posilují imunitu, zabraňují zánětům a ještě navíc zpomalují stárnutí. Jenže, je tu jeden háček…

Pokud dáváte jablka do koláče, tepelnou úpravou ztrácí až 70 procent živin. Zdroj: Profimedia

Nežádoucí hnědá patina

Aby jablka dodala všechny potřebné živiny, musí být čerstvá a syrová (tepelnou úpravou ovoce ztrácí až 70% blahodárných látek). A právě s čerstvostí může být problém. Plody vyžadují ke skladování tmavé, chladné a suché místo, což v panelákovém bytě těžko najdete. Ale i když už je konečně chcete nakrájet ke svačině, zjistíte, že po chvíli začnou oxidovat a zatahovat se do hněda. Bohužel tento proces není bez následků a kromě nepřitažlivého vzhledu ovoce přináší i ztráty vitaminu C. Co s tím?

Jablka oxidací ztrácí vitamin C. Zdroj: Profimedia

Jablečná „skládanka“

Máte dvě možnosti: Buďto jablko konzumovat vcelku – klasicky ho okousat. Nebo máme pro vás skvělý trik, který uchrání jablko od hnědnutí a ještě vám nezabere moc místa v kabelce.

Podrobný návod najdete v přiloženém videu.

Jak na to: Jablko obraťte stopkou dolů (je pak stabilnější) a nožem ho nakrojte do tvaru mřížky tak, aby v jejím středu byl „bubák“ (tedy skrytý ohryzek). Jednotlivé kousky jablka pak složte jako skládačku k sobě tak, aby vytvořily celé jablko. To pak zagumičkujte a vložte do kabelky.

Klasické krájení jablek je zdlouhavé. Zkuste náš trik s 'mřížkou'. Zdroj: Profimedia

Sázka na citronovou šťávu

Když pak na vás přijde hlad, stačí ovoce vytáhnout, rozložit a vychutnat si jeho jednotlivé kousky. Vzhledem k tomu, že řezná plocha jablek byla skrytá, nedojde k jejímu zhnědnutí. Nicméně odborníci doporučují také odřezané části jablka před „znovusložením" ještě pokapat citronovou šťávou. Ta obsahuje kyselinu citronovou, která se používá jako přírodní konzervant. Zároveň dodává plodu šťavnatost, lehkost a chuť.

Citronová šťáva působí jako konzervant a jablko (alespoň částečně) uchrání před zhnědnutím. Zdroj: Profimedia



Zdroje: www.prozeny.cz