Jak smažit na másle a oleji: Díky těmto trikům se tuk nikdy nepřepálí

Smažíte často na oleji nebo másle, ale tuk se vám často přepaluje? Máme pro vás tipy, jak tomu jednoduše předejít! Odteď už nebudete smažit jinak a na hotovém pokrmu si pořádně pochutnáte.

Většina lidí smaží raději na oleji než na másle, jelikož je u něj menší pravděpodobnost, že se připálí. Určitě jste už někdy zkoušeli smažit na másle a výsledek vás chuťově nenadchl. Ukážeme vám tipy, díky kterým budete moct ve smažení na másle v klidu pokračovat.

Máslo bez margarínu

Abyste předešli připalování, je důležité vybrat správné máslo. Nejvhodnější volbou je to nejkvalitnější, které ovšem bývá nejdražší. Sahejte proto pouze po přírodních máslech, ve kterých není obsažen žádný margarín. Ten má totiž na svědomí, že se pokrm skoro vždy připálí.

Kvalitní máslo není jediné řešení, jak předejít připálení! Zdroj: shutterstock

Vyrobte si přepuštěné máslo ghí

Jak na to? Podívejte se ve videu:

Máslo ghí neboli přepuštěné máslo neobsahuje na rozdíl od klasického másla podmáslí, a proto také vydrží teploty až do 250 °C. A jak takové ghí vyrobit? Rozpusťte v rendlíku máslo co nejpomaleji, aby se vám náhodou nepřipálilo. Po 10 minutách můžete vidět bílou pěnu, kterou odeberte lžící. Po dobu 30 minut máslo sledujte a pěnu sbírejte. Vyhazovat ji nemusíte, můžete ji přidat třeba do buchet nebo do omáček. Poté máslo přeceďte přes plátýnko do skleničky a máte hotovo.

Zchladlé přepuštěné máslo uchovávejte v lednici, kde vám vydrží až několik měsíců. Zdroj: Shutterstock

Jeho dlouhá trvanlivost tkví v jeho složení, jelikož obsahuje pouze čistý tuk. Používat ho můžete jak na smažení řízků a cibule, tak při přípravě základních polévek, ranních kaší či na polití ovocných knedlíků nebo krupicové kaše.

Máslo a kapka oleje

Další trik, jak zabránit máslu v připálení, je přidat do něj trochu oleje. Tímto krokem zvýšíte kouřový bod celé směsi, což se projeví ve výsledku tak, že k připálení bude potřebovat o něco vyšší teplotu. Klasické máslo totiž vydrží v pořádku pouze do 120–150 °C.

Naše babičky přidávaly do oleje mrkev

Pokud smažíte na oleji nebo na sádle, přidejte do rozpáleného tuku několik slabě nakrájených koleček čerstvé mrkve. Díky tomuto jednoduchému fíglu se vám olej nepřipálí! Jestliže budete smažit delší dobu, kolečka mrkve pravidelně vyměňujte, aby se nespálila, a neovlivnila tak chuť smaženého jídla.

