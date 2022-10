Proč přidávaly staré kuchařky při smažení do pánve zrnka hrachu. Skvělý trik!

Chcete se při smažení vyhnout prskání a mastných kapek v okolí pánve? Máme pro vás pár osvědčených rad, abyste se této situaci vyhnuli a aby se vám olej nikdy nepřipálil.

Máte chuť na řízky, ale odrazuje vás představa úklidu poprskané kuchyňské linky mastným olejem? A také to nekonečné stání nad pánví, z níž se častokrát line dráždivý kouř a štiplavý zápach? Pojďte to zkusit s vychytávkami, které dokonale prověřily už naše babičky. Jsou jednoduché a stále fungují. A především vám pomohou běžně dostupné ingredience, které máte jistě doma.

Za prskání může voda

Prskání oleje způsobuje přítomná voda a může se jednat třeba jen o jednu mini kapičku. Protože se voda při vysoké teplotě vypařuje, tak jakmile se dostane do styku s olejem, prskne. Potřebuje se rychle dostat pryč. Voda se vypaří a do vzduchu se s ní dostane i rozpálený tuk.

Jak to udělat, aby olej při smažení neprskal? Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Všechno musí být dokonale suché

Abyste se situaci s prskajícím olejem vyhnuli, je nutné používat dokonale suché nádobí i náčiní. Proto před smažením zkontrolujte pánev a pro jistotu ji pečlivě vytřete papírovou utěrkou nebo savou textilií. Proveďte to i s náčiním, které budete používat.

Tuk na smažení správně nahřejte

Tuk na smažení by měl mít teplotu kolem 180 °C a nikdy by se neměl přepalovat. Udělejte vždy předem zkoušku s pár zrnky strouhanky, které by se měly začít okamžitě lehce smažit.

Babičky nedaly dopustit na hrách

Abyste měli záruku, že olej nebude prskat, využijte trik starých kuchařek a vhoďte ke smaženému pokrmu do oleje pár zrnek hrachu. Stejným způsobem fungují i plátky mrkve či brambor. A pokud doma ani jednu z této zeleniny nemáte, vhoďte do oleje několik dřevěných párátek nebo malý kousek chleba.

Sůl je požírač vlhkosti

Dalším osvědčeným pomocníkem je obyčejná kuchyňská sůl. A jak ji použít? Před smažením nasypte do pánve 1 kávovou lžičku, přidejte olej a po jeho rozpálení můžete začít smažit. Díky hygroskopickým vlastnostem do sebe sůl nasaje veškerou vlhkost, a tudíž tuk nestříká.

Dalším osvědčeným pomocníkem je obyčejná kuchyňská sůl. Zdroj: profimedia.cz

Použijte ocet

Podobným způsobem funguje i ocet, který dokáže dokonale absorbovat vodu. Namočte vatový tampon do octa a před samotným smažení s ním potřete povrch pánve.

Zbývá vám doma korkový špunt?

Pokud vás trápí stříkající olej, není nic jednoduššího než sáhnout po kousku korku. Jakmile ho vhodíte do pěnícího oleje, rázem se situace zklidní.

