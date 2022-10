Tímto potíraly babičky pánev před smažením palačinek. Nikdy se jim nepřilepily

Kdo by nemiloval palačinky, ať už k snídani nebo večeři. Tato sladká (i slaná) dobrota potěší velké i malé v každou denní hodinu. Udělat ale tenkou, nadýchanou a správně usmaženou palačinku je docela kumšt. My vám poradíme trik našich babiček, s nímž se vám palačinky nikdy nepřilepí k pánvičce.

Milujete celá rodina palačinky, tudíž, když je smažíte, trávíte u sporáku pěkně dlouhou dobu? Do toho se vám jich ještě polovina připeče a místo rychlovky k večeři nebo snídani absolvujete u plotny palačinkový maraton? My vám nyní poradíme trik, který používají ostřílené hospodyně, aby se jim toto oblíbené sladké jídlo nikdy nespálilo.

Suroviny na palačnky Zdroj: Shutterstock

Těsto na palačinky by mělo být odleželé

Pamatujte na to, že než jdete dělat palačinky, mělo by být těsto dostatečně odleželé. Ideální stav tedy je, když si ho připravíte den dopředu a necháte odpočívat v chladničce. Pokud na to nemáte čas, nahraďte třetinu mléka perlivou vodou nebo sodovkou. Palačinka pak budou i bez odležení kypřejší.

Na dokonalé těsto na palačinky použijte na 0,25 l mléka, 100 g hladké mouky, jedno vejce a trošku stolního oleje. Těsto neslaďte, nebo jen trochu, čím více cukru do těsta dáte, tím více se budou palačinky připalovat.

Triky našich babiček

Skvělou vychytávkou, jak docílit toho, aby se vám těsto na pánev nepřilepovalo a nepálilo se, je obyčejná sůl. Vytřete nahřátou pánev solí či ji potřeme syrovou rozkrojenou bramborou.

Rozkrojenou bramborou vytřete pánev. Zdroj: Shutterstock

Těsto musí být rozlito na pánvi rovnoměrně

Těsto nalijeme naběračkou do rozehřáté vymaštěné pánve, se kterou hned začneme pohybovat tak, aby se rovnoměrně rozlilo. Palačinka pak bude na všech místech stejně a rovnoměrně propečená, což by nešlo, kdyby bylo těsto někde tlusté a někde tenké.

Když je palačinka propečená zespodu, objedeme ji dřevěnou špachtlí, podebereme a obrátíme. Pokud jsme v kuchyni sebejistější, klidně ji můžeme obrátit nadhozením a otočením. Záleží jen na vás, na co se cítíte. Důležité je, že vás budou čekat zlatavé a krásné palačinky místo černých ohořelých placek.

Zdroj: magazin.recepty.cz, Kniha 5555 rad pro šikovné hospodyňky