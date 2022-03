Trik, jak zajistit, aby sekaná nepraskla: Pomůže pár dobře mířených facek

Prasklá sekaná není žádnou tragédií, ale přeci jen ta symetrická a hladká vypadá o moc lépe. Obzvlášť když přišla návštěva na oběd a vy se chcete maličko vyšvihnout. Můžete, protože jsme pro vás připravili tipy, které vám k tomu ideálnímu vzhledu sekané dopomůžou!

Sekanou v housce si mnoho Čechů dává ve stáncích s rychlým občerstvením, jednoduše je to taková česká klasika, která neomrzí. Někdo dává přednost sekané s bramborem a okurkou, někdo holduje sekané s chlebem a hořčicí.

Dnes si připravíme sekanou se slaninou, která by prasknout opravdu neměla.

Sekaná byla považována za slavnostní pokrm. Zdroj: Profimedia.cz

Sekaná v minulosti

Sekaná bývala oblíbeným svátečním jídlem, což je možná pro mnohé trochu překvapivé. Chystala se na svatby, kde zdobila sváteční stoly. Sekaná byla populární pro svou všestrannost, neboť se mohla konzumovat teplá i studená. Objevovala se většinou na stolech až druhý den po svatbě, protože se připravila z masa, které se nesnědlo předchozí den. Druhý den po svatbě se totiž pořádaly tzv. popravky, kdy se vše dojídalo a dopíjelo.

Potřebné suroviny

750g mletého masa

2 vejce

2 větší cibule

2 lžičky majoránky

3 – 4 stroužky česneku

15 plátků anglické slaniny

strouhanka dle potřeby (cca 5 lžic)

2 lžičky soli

mléko (pokud nebude sekaná soudržná)

Postup přípravy

Nachystejte si mísu, kam se vám vejdou všechny ingredience. Do mísy dejte mleté maso, najemno nakrájenou cibuli, utřený česnek, celé vejce a z druhého jen žloutek (bílek si ponechte stranou v mističce), osolte a směsku trochu promíchejte. Poté přihoďte majoránku a strouhankou celou směs zasypte. V tomto stádiu nechte chvilku směs odležet a zapněte si troubu na 180°C. Pusťte se do hnětení – samozřejmě nejlépe vám to půjde rukama. Jakmile se vše dokonale spojí, vytvarujte šišku, potřete odloženým bílkem a zabalte sekanou do slaniny. Šišku pečte na plechu, kam si předem nalijte vodu (cca do výšky 1 cm). Pečte přibližně hodinku.

Sekaná pečeně Zdroj: Shutterstock

Triky, po kterých sekaná nepraskne

Dříve se sekaná připravovala skoro v každé domácnosti podle receptu, který se předával z generace na generaci. Kuchařky se sekanou neexperimentovaly jako v dnešní době. Zkuste praktikovat rady, které by měly zamezit popraskání sekané a najděte si tu svou nejlepší:

Nemazlete se s ní – před konečným tvarováním sekanou několikrát hoďte z výšky zpět do mísy a můžete jí i „nafackovat", abyste vyhnali přebytečný vzduch.

Potírání vodou – než vložíte sekanou do trouby, potřete ji vodou, sekaná se následně zatáhne. I během pečení nezapomínejte na pravidelné polévání sekané výpekem s vodou.

– než vložíte sekanou do trouby, potřete ji vodou, sekaná se následně zatáhne. I během pečení nezapomínejte na pravidelné polévání sekané výpekem s vodou. Míchání – sekaná by se měla promíchat pečlivě, ale nemělo by to trvat moc dlouhou dobu, aby směs nezteplala.

– sekaná by se měla promíchat pečlivě, ale nemělo by to trvat moc dlouhou dobu, aby směs nezteplala. Mleté maso – pokud si mleté maso připravujete doma, melte ho osolené, tak docílíte ideálního spojení chutí.

– pokud si mleté maso připravujete doma, melte ho osolené, tak docílíte ideálního spojení chutí. Strouhanka – celou vytvarovanou sekanou můžete obalit ve strouhance.

– celou vytvarovanou sekanou můžete obalit ve strouhance. Vajíčko – do směsi na sekanou se dříve dávalo celé vejce, které zajistilo soudržnost.

– do směsi na sekanou se dříve dávalo celé vejce, které zajistilo soudržnost. Potření vejcem – vytvarovanou sekanou potřete buď rozkvedlaným vejcem, anebo pouze jeho bílkem.

– vytvarovanou sekanou potřete buď rozkvedlaným vejcem, anebo pouze jeho bílkem. Dejte jí čas – samozřejmě pečte v troubě dle hmotnosti, ale obvyklá doba pečení bývala i 90 minut.

– samozřejmě pečte v troubě dle hmotnosti, ale obvyklá doba pečení bývala i 90 minut. Tučnější maso – dříve se sekaná připravovala z levného prorostlejšího masa, přebytečný tu do sebe vtáhlo přidané pečivo.

– dříve se sekaná připravovala z levného prorostlejšího masa, přebytečný tu do sebe vtáhlo přidané pečivo. Slanina – obalení sekané do slaniny by také prasknutí mělo zabránit.

Zdroje: www.kucharkaprodceru.cz, www.apetitonline.cz