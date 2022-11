Čím naše babičky potíraly sekanou, aby nepraskla? Tyto triky budete dělat také

Ono se řekne, vždyť na sekané není nic, co by se dalo zkazit! Ale víte, jak si hospodyně poradily se sekanou, aby nepopraskala, dala se dobře krájet, či aby i sekaná ze zbytků byla šťavnatá a vláčná? Staré triky se hodí i do moderní kuchyně!

Zdroje: 5555 rad pro šikovné hospodyňkykniha od: Jiří Bílek, ISBN 978-80-7388-641-7, fresh.iprima.cz, makova-panenka.cz

Maso na sekanou je základ

V prvé řadě pamatujte, že sekaná se dělá ze směsi vepřového a hovězího nejen pro chuť, ale i šťavnatost. I pokud chcete použít jiná masa, jako například králičí nebo kuřecí, i do těchto pomletých mas přidejte vepřové, které je tučnější a přidá na chuti a vláčnosti těchto jinak sušších typů mas.

Jak udělat skvělou sekanou, se podívejte ve videu:

V případě, že děláte sekanou ze zbytků masa, směska je to všelijaká, ale přeci chcete zpracovat, co je v domě, pak přidejte alespoň část čerstvého mletého masa. Směs můžete při zpracování také svlažit vodou, vývarem, mlékem, prý i pivo se do sekané náramně hodí.

Sekaná pečeně má různé podoby a může být i z jiných druhů mas. Zdroj: Shutterstock

Co se hodí do sekané?

Koření, cibule, česnek a další jsou jen na vás. Receptů je celá řada a každý je z domova zvyklý na něco jiného, o tom není pochyb. Do sekané však můžete dát řadu dlaších přísad, které budou nejen chutné, ale také pěkné v řezu. Do domácí sekané se hodí vejce natvrdo, ale také větší kousky jarní cibulky nebo celé párky. Nebraňte se ani přidání zeleniny. Někdo má rád nahrubo nastrouhanou mrkev nebo hrubší kousky sušených rajčat. Nebojete se bylinek, ale ani to s nimi nepřehánějte. Raději než směsku všehochutí, přidejte jen jeden druh bylinky a vyzkoušejte, jak se vám osvědčí.

Sekaná se zapečeným vejcem pěkně vypadá a je i velice chutná. Zdroj: Wiktory / Shutterstock.com

Co dělat, aby sekaná nepraskla?

Pokud se vám však už při práci sekaná rozpadá a hmota špatně drží, je to tím, že je maso málo rozmíchané a zpracované. Pokud si jej melete sami, a to se vyloženě doporučuje, pak nechejte maso projet strojkem hned dvakrát a rovnou osolte. Aby se pak sekaná nerozpadala při kájení, opatřete ji před pečením slabou vrstvou škrobu po celém povrchu, ale zkušené hospodyňky také doporučují potření vodou či bílkem.