Proč našim babičkám sekaná nikdy nepraskla? Měly na to skvělý trik

Sekaná…už při čtení toho slova se sbíhají sliny v ústech! Šťavnatá, lahodná a prasklá! Kuchařce to jistě leze na nervy. Ale buďte si jistí, že strávníkům tato „maličkost“ vadit nebude. Pokud i přesto chcete své umění dovést k dokonalosti, máme pro vás pár tipů!

Sekaná je fenomén už mnoho let. Dáte si ji v restauraci s bramborovou kaší a okurkou, jen tak ve stánku v housce nebo na tácku na stojáka v řeznictví s chlebem a hořčicí. Některým kuchtičkám se do domácí sekané moc nechce, mají možná i trochu strach, ale jděte do toho po hlavě! Výsledek stojí jednoznačně za to.

Sekaná dříve

Možná se budete divit, ale sekaná bývala svátečním jídlem a pyšnila se těmi nejvybranějšími surovinami. Na vesnice se dostala až mezi válkami a nebylo to „jen tak“ nějaké jídlo na všední den. Sekaná zdobila stoly na svatbách, kde představovala ideální pokrm, neboť se dala jíst teplá a ani studená nikoho neurazila. Nejčastěji se připravovala druhý den po svatbě (z masa z předchozího dne), protože se tehdy běžně pořádaly popravky (přeloženo do dnešní doby – taková afterparty, kdy se vše dojí a dopije). Každá rodina měla svůj extra recept na sekanou, který si uchovávala po celé generace.

Po válce se pověst sekané značně poškodila, protože se do ní přidalo vše možné i nemožné. Jednoduše se v ní schovalo vše, co zbylo.

Co si připravit "echt" sekanou

To, že sekaná může být opravdová delikatesa, nás přesvědčují doložené recepty.

Pojďte si zkusit sekanou pečeni podle kuchařky „Flo“, nebudete litovat, protože se na váš stůl z trouby dostane sekaná „bomba“, kterou si pochválíte i vy – a klidně nahlas!

Suroviny:

550g mletého masa – 1:1 vepřového a hovězího

2 lžíce oleje

vejce

střední cibule

2 rohlíky

lžička soli

stroužek česneku

půl lžičky majoránky

50 g plátků slaniny

Mleté maso by mělo být 1:1 - vepřové a hovězí. Zdroj: Shutterstock.com / Nitr

Jak na to:

Z rohlíků odstraňte patičky a nakrájejte rohlíky na plátky. Vyskládejte je do takové nádoby, kde je bude možné zalít vodou a něčím zatížit, aby se dostatečně nasákly. Mezitím si nasekejte česnek s cibulí najemno. V rendlíku si rozehřejte lžíci oleje a cibulku poduste do změknutí. Poté přidejte česnek, také duste do změknutí a odstraňte z plotny.

Nasáklé rohlíky vyndejte z vody, rozmíchejte je na kaši a přidejte je k mletému masu. Směs následně osolte a promíchejte. Přidejte vejce, vychladlou cibuli s česnekem a majoránku. Důkladně promíchejte a několikrát směs zbijte (hoďte s ní pěkně z výšky zpět do misky).

Pekáček, kam budete ukládat sekanou, vytřete trochou oleje. Zapněte si troubu na 200°C. Namočte si ruce, trochu oklepněte a pusťte se do tvarování sekané, která by měla vypadat jako válec. Z vrchu na sekanou položte plátky slaniny.

Hurá s ní do trouby! Tam ji nechte 45 – 60 minut, ke konci zkoušejte, jestli je pevná na dotyk – pokud ano, máte hotovo. Nezapomeňte v druhé polovině času v troubě sekanou polévat výpekem!

Sekanou pečeni můžete péct i speciální formě. Zdroj: Shutterstock

Aby sekaná nepraskla…

Naše babičky věděly, jak udržet sekanou pečeni pohromadě. Hlavně měly k dispozici léty prověřený recept, který se v každé rodině uctíval a lidé v té době moc neexperimentovali jako dnes.

Celé vejce – babičky dávaly do fašírky celé vejce, které zahřátím ztuhne a směs udrží pohromadě.

Potírání – během pečení babičky často polévaly z vrchu sekanou výpekem s vodou.

Zbijte ji – než začnete sekanou tvarovat, pořádně jí zbušte. Vyjměte jí z mísy a několikrát jí z výšky alespoň 30 cm hoďte zpět do misky.

Obalení – některé kuchařky obalily celou sekanou ve strouhance.

Bílek – potření sekané bílkem nebo vejcem by také mělo zamezit popraskání.

Čas – sekaná se dříve pekla pomalu, klidně i hodinu a půl.

Voda – před vložením do trouby potřete sekanou vodou, zatáhne se a nebude suchá.

Sůl – jestliže si maso melete doma, namelte ho již osolené, lépe se spojí chutě.

Promíchání – směs na sekanou důkladně promíchejte, ale moc dlouho si s ní nehrajte, aby příliš nezteplala!

Zdroje: www.idnes.cz, makova-panenka.cz, www.kucharkaprodceru.cz