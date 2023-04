Jak uvařit vejce, aby nepraskla skořápka? Geniální trik šéfkuchaře s jehlou

Zrovna na Velikonoce si každý přeje, aby mu vejce při vaření nepraskla a bylo možné je dál dekorovat, barvit či voskovat. Stačí znát pár chytrých postupů a dodržet jistá pravidla.

Také se vám stává, že vám během vaření sem tam nějaké vejce popraská? Nezoufejte! Díky jednoduchým metodám a ověřeným postupům můžete této nepříjemnosti účinně předcházet.

Obzvlášť teď na Velikonoce se to hodí, protože základem úspěchu při zdobení je neporušená skořápka. Na popraskaném vajíčku se krabatí i obtisky a špatně se na něj maluje. A navíc se pak barva zapíjí do vařeného bílku.

Jak dosáhnout uvařených vajec naměkko a natvrdo, se dozvíte na následujícím videu:

Základem jsou kvalitní vejce

Vařit byste měli jen zdravá a neporušená vajíčka, která jsou čerstvá. Proto není od věci použít známý test, díky němuž si kvalitu jednotlivých kusů ověříte. Ponořte každé vejce do sklenice s osolenou vodou. Pokud ponoříte opravdu čerstvé vajíčko, klesne ke dnu a položí se. Je v něm totiž malá vzduchová bublina, která nenadnáší.

Když je vejce staré tak sedm dní, vznáší se zhruba uprostřed sklenice, starší kusy se přibližují hladině. Na velikonoční zdobení se však naprosto čerstvá vejce nedoporučují, špatně by se loupala. Pro tuto příležitost jsou nejlepší vejce 7 až 10 dní stará.

Vejce, která ve vodě klesnou ke dnu, jsou čerstvá Zdroj: Shutterstock.com

Správná teplota vejce i vody

Pokud se chcete vyhnout popraskání skořápky, vyndejte vejce alespoň hodinu před vařením z chladničky. Následkem teplotního šoku se totiž uvnitř rozpíná vzduchová bublina a skořápka má tendenci se roztrhnout. Do vroucí vody byste proto měli opatrně vkládat vajíčka o pokojové teplotě a nechat je požadovanou dobu jen v mírně bublající vodě.

Propíchněte skořápku jehlou

Před zničením skořápky vám také pomůže, když na širší straně vajíčka uděláte opatrně malý otvor jehlou či špendlíkem. Bude jím totiž utíkat během vaření vzduch, nedojde tak k přetlaku a vejce nepraskne.

Vejce potřebují dostatek prostoru

Podle počtu vařených vajec vyberte adekvátní nádobu a vajíčka do ní pečlivě urovnejte. Neměla by do sebe během vaření narážet, aby se skořápka neporušila.

Podle počtu vařených vajec vyberte adekvátní nádobu a vajíčka do ní pečlivě urovnejte. Zdroj: Profimedia

Kuchaři sází na kuchyňskou sůl

Profesionálové používají jako ochranu před prasknutím skořápek obyčejnou sůl. Stačí, když soli na 1 l vody přidáte zhruba 5 polévkových lžic. Jedná se o pojistku, kdyby vejce přece jenom prasklo. Sůl totiž v takovém případě zabrání vajíčku vytéct a praskliny se k sobě stáhnou.

Výborným pomocníkem je i ocet

Vyzkoušejte také osvědčenou zkušenost s octem. Na každé vejce přidejte do vody lžičku octa, dojde k rychlejšímu sražení bílku a skořápka není vystavena nebezpečí popraskání.

A překvapení na závěr? Využijte cedník!

Když už vám vejce náhodou při vaření praskne, vložte ho do cedníku a přibližně 2 minuty ho přidržte nad parou. Vrchní vrstvy bílku se srazí a zatáhnou. Vajíčko nakonec dovařte ve slané vodě.

Zdroje: www.vitalia.cz, www.ceskykutil.cz, www.ahaonline.cz