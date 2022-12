100 let starý trik, aby vinná klobása při pečení nepraskla. Stačí jedna drobnost

Kromě řízků, smaženého kapra a bramborového salátu se v mnoha domácnostech na sváteční tabuli objevuje také vinná klobása. Častokrát se ale stává, že nevypadá úplně ukázkově, neboť během pečení popraská. Tomu lze ale velmi snadno předejít s pomocí bleskového triku.

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, novinky.cz, YouTube.com

Jedním z mnoha symbolů Vánoc je také vinná klobása. Přestože není ke štědrovečerní večeři tolik populární jako řízek nebo kapr, v mnoha domácnostech má na slavnostní tabuli své čestné místo. Spousta lidí se při její přípravě ovšem potýká s nepříjemným problémem – během pečení totiž vinná klobása ráda praská.

Tradice vinné klobásy

Vinná klobása na štědrovečerním stole rozhodně není žádnou novinkou. Coby symbol Vánoc se totiž začala podávat už v 19. století. Podle některých má symbolizovat slunovrat, neboť po upečení a zvláště pak po obalení a osmažení připomíná zářící slunce. I proto se ostatně smotává do tvaru šneka, aby byla kulatá.

Složení vinné klobásy

To, z čeho se vinná klobása skládá, se pochopitelně během let změnilo. Základ ale zůstává stejný. Mělo by se v ní nacházet 15 % hovězího masa, 10 % libového vepřového masa a 50 % tučnějšího vepřového masa. Zbytek je pak tvořen pečivem rozmočeným v bílém víně. Pochopitelně se ale složení může lišit v závislosti na výrobci.

Vinná klobása se krásně upeče i v troubě. Zdroj: Shutterstock

Aby vinná klobása nepraskla

Vinnou klobásu můžete usmažit i upéct. Pokud ji budete připravovat na pánvi, rozhodně se vyplatí ji předtím obalit v trojobalu, protože má jinak klobása tendenci se na pánev silně přilepit a při snaze ji otočit je dost pravděpodobné, že ji potrháte. Zvláště pak, nemáte-li kvalitní nepřilnavou pánev.

Mnohem praktičtější je pečení vinné klobásy, kdy se o ni prakticky nemusíte nijak starat. Jenže během pečení často dochází k tomu, že klobása praskne. Tomu je ale možné snadno zabránit.

Trik z roku 1894 a pečení v troubě

O méně známém triku proti popraskání se poprvé zmínila spisovatelka Marie B. Svobodová ve své knize Kuchařská škola z roku 1894. Jednoduše stačí vinnou klobásu spařit ve vroucí vodě. Klobásu klasicky stočte do tvaru šnečí ulity, zafixujte špejlemi, aby se nerozpadla, a na několik vteřin ji ponořte do vroucí vody.

Pak už ji jen dejte klasicky na pečicím papírem vyložený plech a dejte péct. S teplotou to ale nepřehánějte. Vinná klobása se upeče nejlépe při 140 až 150 stupních Celsia. Zabere to možná trochu více času, ale ve výsledku bude šťavnatější a chutnější. Navíc si tím ještě více pojistíte, že opravdu nepraskne.

Na detailní postup se podívejte ve videu:

Pokrmy z vinné klobásy

A pokud vám po Vánocích ještě nějaký kousek vinné klobásy zbyde, můžete jej připravit i jinak než jen prostým pečením či smažením. Skvěle chutná například zapečená se smetanou. Anebo ji můžete upéct na lůžku z kysaného zelí a jablek. Vinnou klobásu je rovněž možné syrovou vytlačit ze střívka a použít ji jako náplň do masové rolády.